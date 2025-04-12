Футболист Мухин пошел на поправку после избиения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Футболист «Нижнего Новгорода» Антон Мухин, который находится в аренде во владивостокском «Динамо», идет на поправку после избиения, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов отметил, что динамика восстановления игрока положительная. Событие произошло в общественной бане, где управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер якобы избил 19-летнего спортсмена.

Агент Мухина Антон Смирнов ранее сообщил, что у футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время Мухин проходит амбулаторное лечение во Владивостоке и написал заявление в полицию на Сандлера. Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что клуб активно следит за ситуацией и находится в контакте с Антоном, чтобы обеспечить его полное восстановление.

Мухин перешел в «Динамо» в феврале и провел за команду шесть игр во Второй лиге. До этого он играл за «Нижний Новгород», участвуя в десяти матчах Российской премьер-лиги и пяти играх Кубка России. Срок аренды Мухина рассчитан до конца 2025 года. После его полного восстановления клуб намерен принять дальнейшие решения по управлению ситуацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Футбольная национальная лига осудила насилие в инциденте с футболистом Антоном Мухиным и подчеркнула недопустимость подобных действий в профессиональном спорте.