Лавров передал Турции список атак Украины на энергообъекты России

Лавров сообщил о передаче Фидану списка атак Украины на российские энергообъекты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что российская сторона передала главе МИД Турции Хакану Фидану список атак Вооруженных сил Украины на энергетические объекты России. Об этом Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

«Я передал нашим коллегам из Турции, министру Фидану то же, что мы передавали американцам, ООН и ОБСЕ, – список, где перечислены факты атак Украины против российских энергообъектов в течение последних трех недель», – подчеркнул Лавров.

В своем выступлении Лавров также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который ранее признался, что «ненавидит всех русских». Лавров подчеркнул, что сложившаяся ситуация является трагедией, добавив: «Либо он приказывает [не атаковать энергообъекты РФ], и это не исполняется, либо он врет, что отдает такие приказы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи в Анталье глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили энергосотрудничество, ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также безопасность судоходства в Черном море и усилия по перемирию на Украине. Лаврова спросили об ощущениях в роли «дипломатической рок-звезды». Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине.