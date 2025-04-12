Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Радикалы напали на вице-спикера парламента Грузии из-за войны-2008
Группа грузинских радикалов в ночь на субботу окружила дом вице-спикера парламента Теи Цулукиани, оскорбляя из-за ее высказывания о бессмысленности жертв грузинских военных в войне против России в 2008 году «ради пиара (экс-президента Михаила) Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Теа Цулукиани, председатель парламентской временной следственной комиссии, которая изучает правление экс-президента Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах и в том числе акцентируется на обстоятельствах войны с Россией в 2008 году, заявила, что имеет право, в частности, ставить вопрос, почему признанный Национальным героем Грузии младший сержант Георгий Анцухелидзе «сегодня не дома».
«Каждому ребенку нужен родитель дома, а не бессмысленно обреченный ради чужого пиара, в данном случае я имею в виду Саакашвили», – сказала она «Первому каналу» – Общественному ТВ Грузии.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что финансируемые зарубежными донорами грузинские радикалы продолжают террор.
«Знакомый почерк… Они примчались к дому Цулукиани, где та проживает с семьей и маленьким ребенком», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.
«Бесчинствующие орки прикрываются именем Европы, а их доноры не отмежевываются от таких действий, оскорбляя грузинское общество», – заявил он.
Радикальная грузинская оппозиция созвала митинг в субботу против Цулукиани.
Ранее в Грузии раскрыли планы Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году.