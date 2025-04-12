Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Теа Цулукиани, председатель парламентской временной следственной комиссии, которая изучает правление экс-президента Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах и в том числе акцентируется на обстоятельствах войны с Россией в 2008 году, заявила, что имеет право, в частности, ставить вопрос, почему признанный Национальным героем Грузии младший сержант Георгий Анцухелидзе «сегодня не дома».

«Каждому ребенку нужен родитель дома, а не бессмысленно обреченный ради чужого пиара, в данном случае я имею в виду Саакашвили», – сказала она «Первому каналу» – Общественному ТВ Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что финансируемые зарубежными донорами грузинские радикалы продолжают террор.

«Знакомый почерк… Они примчались к дому Цулукиани, где та проживает с семьей и маленьким ребенком», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

«Бесчинствующие орки прикрываются именем Европы, а их доноры не отмежевываются от таких действий, оскорбляя грузинское общество», – заявил он.

Радикальная грузинская оппозиция созвала митинг в субботу против Цулукиани.

Ранее в Грузии раскрыли планы Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году.