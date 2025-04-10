В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Песков анонсировал поездку Путина в регионы
Президент Владимир Путин в пятницу намерен отправиться в один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Завтра (11 апреля – прим. ВЗГЛЯД) у президента будет региональная поездка», – цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, Кремль сообщит о мероприятии по мере поступления информации.
В конце марта президент Путин посещал Мурманскую область, там он общался с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск».