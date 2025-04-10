При взрыве самогонного аппарата в Петербурге пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие случилось на улице Братьев Радченко, в Колпино, пишет 78.ru.

Площадь пожара, начавшегося после взрыва, составила 26 квадратных метров, прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание.

Всем трем пострадавшим понадобилась медицинская помощь, у одного из них – ожоги до 40% тела, а также отравление продуктами горения. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка.

Отмечается, что несколько лет назад в этой же квартире уже было возгорание, там погибла женщина.

В июле 2024 года в одном из домов в Ульяновске произошел пожар, по предварительной информации, причиной взрыва и последовавшего возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Жертвами пожара стали три человека: ребенок двух лет, а также две женщины 35 и 88 лет.