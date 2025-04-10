Богатейшие люди мира увеличили состояние на 304 млрд долларов после отсрочки пошлин США

Состояние мировых миллиардов выросло на 304 млрд долларов после отсрочки пошлин США

Tекст: Мария Иванова

Состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 млрд долларов после решения президента США Дональда Трампа отложить повышение импортных пошлин на 90 дней, пишет Bloomberg. Это стало известно после публикации данных «Индекса миллиардеров».

Наибольшую выгоду от роста стоимости акций, вызванного решением Трампа, получил Илон Маск. Его капитал увеличился на 36 млрд долларов благодаря 23-процентному скачку акций Tesla. Состояние Марка Цукерберга, главы Meta*, выросло на 26 млрд долларов, а Дженсена Хуанга из Nvidia – на 15,5 млрд долларов.

Общий прирост капитала миллиардеров в размере 304 млрд долларов стал максимальным за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку и состояние миллиардеров выросло на 233 млрд долларов, отмечает ТАСС.

Напомним, 2 апреля, Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран, исключая Россию. Однако 9 апреля он объявил о 90-дневной отсрочке повышения пошлин для стран, готовых к переговорам, сохранив тарифы на уровне 10%. Исключение сделали для Канады и Мексики. В то же время пошлины на продукцию из Китая были увеличены до 125%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее состояние Илона Маска впервые с ноября опустилось ниже 300 млрд долларов, так как акции Tesla упали на 17,5% за три торговые сессии.

Богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

Президент США Дональд Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры, отмечает Bloomberg.