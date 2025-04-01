Суд отказал москвичке в иске на 258 тыс. рублей за сапоги Valentino

Таганский суд Москвы отказал взыскать 258 тыс. рублей с ЦУМа за сапоги Valentino

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска о взыскании 258 тыс. рублей с магазина ЦУМ, поданного управлением Роспотребнадзора по Москве в интересах жительницы столицы. Судом было установлено, что дефекты на сапогах Valentino Garavani возникли в процессе эксплуатации, передает РИА «Новости».

Причиной обращения в суд стало неудовлетворительное состояние сапог, приобретенных москвичкой за 48 тыс. рублей в ЦУМе. Через десять выходов она обнаружила, что подошва отклеилась, подкладка отошла от голенища, а из швов торчат нитки, мешающие застегивать молнию.

В иске Роспотребнадзор требовал взыскать у ЦУМа не только стоимость обуви, но и неустойку, штраф, а также компенсацию морального вреда, общей суммой в 258 тыс. 446 руб. 56 коп. Однако суд, основываясь на результатов товароведческой экспертизы, установил, что все дефекты возникли в процессе носки сапог и отказал в удовлетворении иска.

Ранее Кузьминский суд Москвы отказал москвичу в иске против «Русского лото» о выплате 566 тыс. рублей, несмотря на попытки истца обосновать свои требования правилами игры.

До этого Бутырский суд столицы отклонил иск жителя Москвы, который просил признать незаконным отказ McDonald's продавать еду после ухода компании из страны.