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Москвичу отказали в удовлетворении иска против McDonald's
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Иск жителя Москвы, который просил признать незаконным отказ McDonald's продавать еду после ухода компании из страны, отклонили по решению Бутырского суда столицы.
Истец заявил, что неоднократно пользовался услугами этой сети ресторанов, в приложении он накопил бонусные баллы, но не смог сделать заказ на сайте в марте, передает РИА «Новости».
Он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании незаконным.
«В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО «Макдональдс» нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов», – пояснили в суде.
Суд отклонил иск, так как ответчик заранее уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может расцениваться как оферта.
Напомним, McDonald's приостановила работу на территории России в марте на фоне спецоперации на Украине. Преемником сети стала «Вкусно – и точка».
В Госдуме ответили на требования Украины к России
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«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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В ВСУ заявили о «метафоричности» флага Украины на острове Змеиный
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Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
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В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
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Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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На Западе назвали «живущих» дома у большинства европейцев «друзей Путина»
Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
«Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!» – передает РИА «Новости» текст публикации.
Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму, когда он понадобится для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.
Кроме того, газ импортируется из России – таким образом, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин якобы поможет сократить зависимость европейских стран от Москвы, считает обозреватель.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло.
Добровинский: Суд не позволит экс-журналистке Овсянниковой увезти дочь в Европу
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Суд, скорее всего, примет решение оставить ребенка экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой с отцом, поскольку опека не сможет проверить жилищные условия матери за границей, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая после начала спецоперации выбежала с плакатом в прямом эфире новостной программы, прилетела в Москву на судебный процесс, инициированный ее бывшим мужем. Уточняется, что девушка планирует увести дочь в Европу, однако экс-супруг против.
«Надо сначала знать, с кем находится дочь: если люди разошлись, суд должен был определить место проживания ребенка. Если этого не было, то возникает необходимость суда по определению места жительства дочери. Для этого суд будет опираться в том числе на мнение опеки, которая в свою очередь исследуют состояние жилья и у отца, и у матери», – говорит Добровинский.
Он поясняет, что если, как в данном случае, мать сама говорит о том, что хочет увезти дочь за границу, то опека не сможет проверить жилищные условия матери, а проверит и установит состояние жилья в России. И уже в соответствии с этим будет вынесено решение суда.
«В этом случае, на мой взгляд, решение будет в пользу того, чтобы оставить ребенка с отцом в силу обстоятельств невозможности установить, где будет проживать ребенок за границей: в квартире или в сарае, в комфортном доме или в общежитии для беженцев», – заключил адвокат.
В середине марта Овсянникова выбежала в прямом эфире программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. После этого инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку. В июле стало известно, что экс-редактор Первого канала попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
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Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
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Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
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В Европе пожаловались на невезение в энерговойне с Россией
Европе на данный момент не везет в энергетической войне с Россией, население готовится к «болезненным последствиям», выразило мнение британское издание The Economist.
Как отмечается в материале, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к «болезненным последствиям», передает РИА «Новости» мнение автора материала.
Также журналист напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По разной информации, простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.
Неделей позже российский энергетический гигант «Газпром» объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток – 1» сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, а других источников мало, считает автор статьи.
Более того, издание выражает опасения, что «Северный поток» после ремонта не возобновит работу. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.
Как отмечает автор, если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
Немецкие СМИ сообщили, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в ЕС.
При этом в Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2» отсутствием у второго сертификации.
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Военные рассказали о «лисичанском котле»
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Российские военные рассказали о том, как замыкался «лисичанский котел», ключевым населенным пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка.
Через Белогоровку шла последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные. Штурмовала село группировка российских войск «О», передает РИА «Новости».
«Используя «дымы» 3Д6 (дымовая граната), чтобы их наводящие ПТУРы (противотанковые комплексы) нас не поразили, мы зашли в населенный пункт Белогоровка... Группировка «Отважные» – не просто так нас называют – свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», – рассказал российский военный о подробностях боя.
Третьего июля войска группировки «О» окончательно установили контроль над Белогоровкой и водрузили на администрации населенного пункта российский флаг. Тем самым был освобожден последний населенный пункт на территории ЛНР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове
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В Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово ДНР, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63 районах. В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской народной республики (ЛНР), три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск ЛНР, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса,
3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о потере ВСУ управления четырьмя бригадами.
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Эксперт: На перелет в Финляндию теперь уйдет минимум восемь часов
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Перелеты в Финляндию остаются по-прежнему дорогими, поскольку рейсы идут транзитом через Турцию. Однако с 15 июля откроется сухопутная граница, но и там можно простоять около 4 часов, сказал газете ВЗГЛЯД представитель туристической индустрии Дмитрий Горин.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в связи с отменой коронавирусных ограничений на российской границе с 15 июля россияне смогут посещать Финляндию и Эстонию.
«Документ звучит следующим образом: «Оперштаб снимает все ковидные ограничения на российских границах с 15 июля». Это означает, что воздушные и сухопутные границы России будут открыты как для всех иностранцев, так и для всех россиян. А значит в те страны, где тоже отменены ковидные ограничения, можно будет въезжать сухопутным путем», – говорит Горин.
Однако он подчеркивает, что сейчас нет прямых перелетов между Россией и странами ЕС, а поэтому время в пути увеличится в несколько раз. Так, например, чтобы прилететь в Финляндию, туристу понадобится от 8 до 20 часов – полет будет осуществляться транзитом через турецкий Стамбул со стыковкой в других аэропортах. В связи с увеличением длительности перелета и появления более сложного маршрута существенно возрастает и цена на перелет – до 60–80 тыс. рублей.
«Важно то, что сейчас в эти страны не нужно предоставлять документы существенных обстоятельств. Ранее, например, в Финляндию сухопутным образом можно было въехать при наличии таких обстоятельств, как работа, учеба, семья, медицина, владение недвижимостью. Сейчас этого не требуется. И еще важно, что визы выдают сейчас не все страны. В Финляндию же можно получить шенгенскую визу», – рассказывает собеседник.
Специалист отмечает, что большинство других европейских стран временно приостановили выдачу новых виз для россиян, однако по шенгенской визе, выданной Финляндией, их посещать все-таки можно. Причем цели могут быть абсолютно любые, в том числе туристические.
«Туроператоры сейчас предлагают отдельное бронирование гостиницы, трансфера, покупку перелета. Это связано с тем, что в Европе не работают карты российских банков. Поэтому оплачивать услуги можно только через агента в России либо картой зарубежного банка. Это еще одна сложность», – делится Горин.
Он обращает внимание на то, что финское направление до пандемии коронавируса было очень популярно среди россиян. Многие граждане, особенно жители Санкт-Петербурга, регулярно ездили в эту страну. Этот поток со временем вполне может восстановиться, считает Горин. Однако он предупреждает, что на сухопутной границе в настоящий момент можно простоять около четырех часов, причем как с российской стороны, так и с финской.
1 июля Финляндия отменила коронавирусные ограничения и выразила надежду на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание».
В ситуацию с вратарем Федотовым вмешался Владислав Третьяк
Федерация хоккея России (ФХР) намерена разобраться в ситуации с вратарем российской сборной по хоккею Иваном Федотовым, сообщил президент федерации Владислав Третьяк.
«Мы следим за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», – сказал Третьяк, передает ТАСС со ссылкой на ФХР.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов был задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.
Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина также комментировала ситуацию.
Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину
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Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент.
В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка.
Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант».
Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России.
Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии.