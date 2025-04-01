Ван И заявил о способности русского народа преодолеть трудности под руководством Путина

Tекст: Александра Юдина

Ван И подчеркнул, что русский народ обладает непреклонностью и мужеством, которые помогают ему успешно преодолевать трудности, передает РИА «Новости».

Он вспомнил свое участие в торжествах на Красной площади десять лет назад, где сопровождал председателя КНР Си Цзиньпина на мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ван И отметил, что более восьмидесяти лет назад советские солдаты уходили на фронт прямо с Красной площади, и их борьба за каждый уголок родной земли навсегда останется в памяти как доблестная страница в истории мировой антифашистской войны.

Он выразил уверенность, что под руководством Путина русский народ не только преодолеет современные вызовы, но и совершит значительные шаги на пути к национальному возрождению и развитию государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что страна считает необходимым устранить причины украинского кризиса и стремится к справедливому и долгосрочному мирному соглашению.