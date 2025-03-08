«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ после победы над «Спартаком»

Нижегородское «Торпедо» победило «Спартак» и вышло в плей-офф КХЛ

Tекст: Мария Иванова

Нижегородское «Торпедо» завоевало право участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Западной конференции. Это стало возможно после их победы над московским «Спартаком» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата. Авторами победных шайб стали Максим Летунов, Андрей Крутов и Кирилл Воронин, сообщает ТАСС.

Вместе с «Торпедо»,в борьбу за Кубок Гагарина от Западной конференции вступят также ярославский «Локомотив», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь», минское «Динамо», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

На Востоке в плей-офф пока пробились шесть команд: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Авангард».

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками, став недосягаемым для пекинского «Куньлунь Ред Стар», у которого 59 очков. Московский «Спартак» после поражения остался на пятой позиции с 77 очками, потерпев четвертое поражение подряд.

В этот же игровой день «Трактор» уверенно победил «Северсталь» со счетом 5:1, а ЦСКА на выезде справился с астанинским «Барысом», забив три безответные шайбы. «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» (2:0), а СКА дома обыграл «Металлург» (4:2). Среди других результатов выделяется победа подмосковного «Витязя» над «Сочи» (5:0).

Интересно, что тольяттинская «Лада», победив «Сибирь» в овертайме (1:0), потеряла шансы на выход в плей-офф, так как для продолжения борьбы за место в восьмерке лучших ей нужно было побеждать в основное время. На два оставшихся места в плей-офф претендуют «Адмирал» (65 очков), «Сибирь» (62) и «Нефтехимик» (57), которым предстоит сыграть еще по шесть матчей в регулярном чемпионате.

Напомним, в феврале московский «Спартак» одержал впечатляющую победу над «Торпедо» со счетом 7:4, отыгравшись после 0:4 и установив рекорд посещаемости матчей в Москве в текущем сезоне.

В начале марта петербургский СКА обеспечил участие в плей-офф КХЛ после победы московского «Динамо» над «Куньлунем» со счетом 6:3, заняв седьмое место с 71 очком.