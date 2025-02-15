«Спартак» победил «Торпедо», отыгравшись со счета 0:4

Спартак победил Торпедо 7:4 после отставания в четыре шайбы

Tекст: Мария Иванова

Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев арены «Мегаспорт». Данный матч посетило 10 283 зрителя, что стало рекордом посещаемости КХЛ в Москве в этом сезоне.

«Спартак» начал игру неудачно, уступая «Торпедо» со счетом 0:4. Шайбы у гостей забросили Антон Силаев, Китон Томпсон, Богдан Конюшков и Кирилл Воронин. Однако хозяева смогли отыграться и победить благодаря голам Павла Порядина, Александра Беляева, Андрея Локтионова, Анселя Галимова, Николая Голдобина и Михаила Мальцева.

После пятой забитой шайбы Ансель Галимов получил удаление до конца игры за грубость.

На матче состоялось символическое вбрасывание с участием Бориса Майорова, двукратного олимпийского чемпиона, в честь его 87-летия. Также на игре присутствовали новички футбольного «Спартака»: аргентинец Пабло Солари и представитель Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками в 54 играх. «Торпедо» занимает восьмое место с 62 очками после 56 встреч. В следующем матче «Спартак» встретится с московским «Динамо» 17 февраля, а «Торпедо» примет «Сочи» 21 февраля.

«Спартак» ранее уже обыграл «Торпедо» со счетом 4:2, а «Торпедо» побеждало «Спартак» дважды в овертайме в Нижнем Новгороде. Команда также одержала победу в Москве со счетом 6:0 в ноябре прошлого года.

Напомним, на этой неделе Континентальная хоккейная лига вынесла наказание московскому «Спартаку» за поведение фанатов во время игры с петербургским СКА.