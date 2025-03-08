  • Новость часаРоссийские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
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    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 11:50 • Новости дня

    Южнокорейская прокуратура разрешила освободить президента Юн Сок Еля из-под стражи

    Прокуратура Южной Кореи разрешила освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейская прокуратура решила не подавать апелляцию на решение суда и освободить президента Юн Сок Еля, который обвинялся в мятеже.

    Как сообщает Ренхап, прокуратура Южной Кореи приняла решение не подавать апелляцию на решение суда об освобождении президента Юн Сок Еля. Суд постановил, что он должен быть освобожден из-под стражи после того, как прокуратура задержалась с предъявлением обвинений в мятеже, передает ТАСС.

    Центральный окружной суд Сеула постановил отменить арест Юн Сок Еля, указав на то, что прокуратура опоздала с предъявлением обвинений на несколько часов. Обвинение по делу о мятеже было выдвинуто 26 января, но суд посчитал, что это должно было произойти до 9 утра того дня.

    Адвокат президента, Сок Дон Хен, подчеркнул, что Юн Сок Ель не мог быть освобожден ранее из-за возможности апелляции со стороны прокуратуры. По его словам, правовой механизм, позволявший прокуратуре подавать апелляцию, был признан противоречащим конституции.

    15 января Юн Сок Ель был арестован по обвинению в мятеже против конституционного строя. Решение о его аресте принял Западный окружной суд Сеула спустя несколько дней после задержания, 19 января. В прошлом Юн Сок Ель занимал пост генерального прокурора, и, по данным источников, руководство прокуратуры решило согласиться с мнением суда.

    7 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, подготовила отчет об атаках на танкеры, заходившие в российские порты, которые могли быть намеренно осуществлены иностранными государственными акторами.

    По данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины, передает ТАСС.

    Среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major российской компании «Оборонлогистика», который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила о террористической атаке на судно, подтвердив, что 23 декабря 2024 года в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва.

    Компания Ambrey также указала на аналогичные инциденты с другими судами, такие как взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. В компании считают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

    Ambrey подчеркнула, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского «теневого флота». Несмотря на это, атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут увеличить стоимость страхования от военных рисков, полагают в компании.

    Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

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    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО

    Политолог Рар: Премьер Италии Мелони, как и другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности

    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность. В соперничество вступила и Джорджа Мелони, предложившая распространить коллективную оборону НАТО на Украину. Только в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Место лидера на Запада опустело. Дональд Трамп пытается отмежеваться от Европы. На этом фоне на континенте начинается соперничество – пока словесное. Европейские лидеры пытаются сказать что-то судьбоносное, чтобы показать свою важность», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что немцы «мешками несут деньги на оборону ЕС», а Эммануэль Макрон активно предлагает Францию в качестве замены США. «Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», – считает собеседник. Отсюда и заявление премьера Италии о возможности гарантировать Украине коллективную оборону НАТО.

    «Она не хочет подчиняться Макрону, поэтому предлагает коллективное руководство в европейской части Североатлантического альянса на примере поддержки Киева», – полагает Рар. При этом, по его оценкам, «вряд ли ее идею поддержит кто-либо, будучи в здравом уме». «Скорее всего, пятую статью блока не распространят на украинскую территорию, но будет некая "решимость коллективного разума Европы"», – рассуждает аналитик.

    «Беда Мелони та же, что и у ее европейских коллег. Они считают себя сильнее России и думают, что смогут отвоевать Украину. Премьер Италии, как и многие другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности. Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО, предусматривающую принцип коллективной обороны. Она уточнила, что о предоставлении стране членства в альянсе речь не идет.

    По мнению политика, этот вариант намного более эффективен, чем отправка в страну так называемого миротворческого контингента. «Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией», – сказала Мелони после саммита Евросоюза.

    Напомним, Мелони рассматривают как потенциального посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом, но последний вряд ли поддержит инициативу. В Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.

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    7 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает устроить базы на Азовском и Черном морях на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может расположиться на Азовском море, однако для России это является абсолютно неприемлемым шагом, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон давно мечтает о создании двух морских баз: одной на Азовском море, другой – на Черном море, передает ТАСС.

    Посол добавил, что сейчас обсуждаются параметры возможного размещения воинского контингента Британии на Украине после завершения боевых действий. Однако, как отметил Келин, ни мандат, ни правила задействования сил, ни детали инфраструктуры пока не ясны. Тем не менее, он подчеркнул, что для реализации таких планов Британии придется создавать базы на Украине.

    Андрей Келин также заявил, что для России развертывание натовской инфраструктуры на Украине совершенно неприемлемо.

    Ранее Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции может усложнить переговоры по Украине. Также сообщалось, что Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей для нужд противовоздушной обороны на западе Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

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    7 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Сирийские силы взяли под контроль Тартус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.

    Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.

    «Наши силы установили контроль над городом Тартусом и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские Вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    7 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex, сообщили представители американского Минюста.

    Как указали в ведомстве, американские правоохранительные органы конфисковали копии серверов российской криптобиржи Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Власти заморозили 26 млн долларов, принадлежащих криптобирже, передает ТАСС.

    Согласно заявлению Министерства юстиции США, конфискация инфраструктуры Garantex была проведена из-за подозрений в отмывании денег. Администраторов криптобиржи, гражданина Литвы Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде, обвинили в незаконных финансовых операциях.

    Ранее криптовалютная биржа Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. В феврале Евросоюз ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи Garantex, которая также находится под санкциями США с апреля 2022 года.

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    7 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие

    Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей

    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.

    Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    7 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей
    Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральная прокуратура России обвинила бывших топ-менеджеров Газпрома Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова в незаконном выводе 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават» в свою пользу, сообщают информационные агентства.

    Надзорное ведомство подало иск против бывшего директора ООО «Русхимальянс» Кирилла Селезнева и экс-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры. Они обвиняются в незаконном выводе не менее 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават».

    Отмечается, что Селезнев и Митюшов якобы использовали свои должностные полномочия для заключения выгодных контрактов с подконтрольными предприятиями, что позволило им извлечь значительные средства. Кроме того, часть этих средств была выведена на зарубежные счета и направлена на приобретение бизнеса в России.

    Иск был подан во Фрунзенский райсуд Петербурга, который назначил предварительное заседание на 25 марта. Ответчиками по делу также выступают несколько компаний, включая ООО «Севинвест», ООО «Ферроцинк» и другие.

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    7 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов

    Россия и Индия подписали контракт по закупке двигателей к индийским танкам

    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и индийская стороны подписали контракт по закупке силовых агрегатов для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии, сообщили в Минобороны Индии.

    Контракт подписан с «Рособоронэкспортом», планируется закупать двигатели мощностью 1 тыс. лошадиных сил для модернизации парка танков Т-72, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Стоимость контракта составит 248 млн долларов.

    В министерстве указали, что мощность прежних двигателей на индийских машинах составляла 780 лошадиных сил.

    Ранее сообщалось, что Россия и Индия уже заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    7 марта 2025, 18:59 • Новости дня
    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о полной поддержке следствия и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и хищениями при строительстве оборонительных сооружений.

    Хинштейн в своем Telegram-канале проинформировал, что власти региона активно сотрудничают с правоохранительными и надзорными органами. По его словам, поддержка оказывается в рамках борьбы с коррупционными проявлениями, особенно в столь критичных сферах, как обеспечение обороны в регионе, находящемся в зоне конфликта.

    Он подчеркнул, что никакого снисхождения для коррупционеров в регионе не будет. Он отметил, что особенно это касается ситуации с хищениями, которые обнаруживаются при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. «Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», – отметил он в своем заявлении.

    По данным, озвученным Хинштейном, правоохранительные органы продолжают выявлять новые факты хищений бюджетных средств. Он подчеркнул, что следствие активно продолжается, вскрываются новые нарушения.

    Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после установления несоответствия качества оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона», стандартам ГОСТ.

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