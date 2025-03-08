Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Южнокорейская прокуратура разрешила освободить президента Юн Сок Еля из-под стражи
Прокуратура Южной Кореи разрешила освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи
Южнокорейская прокуратура решила не подавать апелляцию на решение суда и освободить президента Юн Сок Еля, который обвинялся в мятеже.
Как сообщает Ренхап, прокуратура Южной Кореи приняла решение не подавать апелляцию на решение суда об освобождении президента Юн Сок Еля. Суд постановил, что он должен быть освобожден из-под стражи после того, как прокуратура задержалась с предъявлением обвинений в мятеже, передает ТАСС.
Центральный окружной суд Сеула постановил отменить арест Юн Сок Еля, указав на то, что прокуратура опоздала с предъявлением обвинений на несколько часов. Обвинение по делу о мятеже было выдвинуто 26 января, но суд посчитал, что это должно было произойти до 9 утра того дня.
Адвокат президента, Сок Дон Хен, подчеркнул, что Юн Сок Ель не мог быть освобожден ранее из-за возможности апелляции со стороны прокуратуры. По его словам, правовой механизм, позволявший прокуратуре подавать апелляцию, был признан противоречащим конституции.
15 января Юн Сок Ель был арестован по обвинению в мятеже против конституционного строя. Решение о его аресте принял Западный окружной суд Сеула спустя несколько дней после задержания, 19 января. В прошлом Юн Сок Ель занимал пост генерального прокурора, и, по данным источников, руководство прокуратуры решило согласиться с мнением суда.