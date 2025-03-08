Южная Корея установила рекорд по цене букета на 8 Марта

Россия заняла 14-е место по стоимости букетов на 8 Марта среди 44 стран

Tекст: Мария Иванова

Исследование РИА «Новости» показало, что в Южной Корее подарить букет из семи цветов на Международный женский день обойдется в 28,6 доллара. Это самая высокая цена среди 44 стран, включенных в исследование. В Армении цена составила 24,7 доллара, а в Аргентине – 22,2 доллара.

Россия заняла 14-е место в рейтинге со стоимостью букета в 9,3 доллара. Для расчета стоимости использовались данные о ценах на букеты из тюльпанов, роз, а также других цветов в супермаркетах и специализированных магазинах.

Самый дешевый букет в исследовании оказался в Болгарии, где его цена составила всего 1,8 доллара. В десятку стран с недорогими цветами также вошли Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Латвия, Австрия, Мексика, Чехия, Сербия и Венгрия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость букета тюльпанов в России в жтом году выросла на 25% и составила 2402 рубля, в то время как продажи снизились на 4% указал аналитический ресурс «Чек Индекс».

Между тем агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах.