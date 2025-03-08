Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Южная Корея установила рекорд по цене букета на 8 Марта
Россия заняла 14-е место по стоимости букетов на 8 Марта среди 44 стран
В этом году в Южной Корее цветы на Международный женский день стоили дороже всего среди 44 стран, а Россия заняла 14-е место.
Исследование РИА «Новости» показало, что в Южной Корее подарить букет из семи цветов на Международный женский день обойдется в 28,6 доллара. Это самая высокая цена среди 44 стран, включенных в исследование. В Армении цена составила 24,7 доллара, а в Аргентине – 22,2 доллара.
Россия заняла 14-е место в рейтинге со стоимостью букета в 9,3 доллара. Для расчета стоимости использовались данные о ценах на букеты из тюльпанов, роз, а также других цветов в супермаркетах и специализированных магазинах.
Самый дешевый букет в исследовании оказался в Болгарии, где его цена составила всего 1,8 доллара. В десятку стран с недорогими цветами также вошли Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Латвия, Австрия, Мексика, Чехия, Сербия и Венгрия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость букета тюльпанов в России в жтом году выросла на 25% и составила 2402 рубля, в то время как продажи снизились на 4% указал аналитический ресурс «Чек Индекс».
Между тем агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах.