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Цены на тюльпаны в России взлетели на 25%
Средний чек на тюльпаны в России достиг 2402 рублей
Средняя стоимость букета тюльпанов в России выросла на 25% и составила 2402 рубля, продажи же снизились на 4%, указывает аналитический ресурс «Чек Индекс».
Цены на тюльпаны в России резко выросли – средний чек на этот популярный цветок составляет теперь 2402 рубля, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом, передает телеканал 360.
При этом продажи букетов из тюльпанов перед 8 Марта сократились на 4%.
Другие цветы также не остались в стороне от повышения цен. Розы подорожали на 12%, и их стоимость достигла 2405 рублей за букет. Хризантемы подскочили в цене на 31%, их покупка обойдется в 1,9 тыс. рублей.
Наибольший рост цен наблюдается у лилий – они подорожали на 39%, до 2,87 тыс. рублей за букет, однако это не повлияло на спрос: количество покупок увеличилось почти на треть.
Аналитики также отметили, что россияне стали чаще покупать цветы через интернет-магазины – на 24% больше по сравнению с прошлым годом, тогда как в розничных точках продажи увеличились на 8%.
По прогнозам, если текущая тенденция сохранится, в начале марта 2025 года средняя стоимость букета в России может достигнуть 3,9-4 тыс. рублей, а в Москве – 4,7-4,8 тыс. рублей.
Напомним, москвичам к 8 марта пообещали потепление.