Агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах

Агроном Воробьев назвал паразитов и вредителей, которые могут проникнуть в дом вместе с букетами цветов

Tекст: Татьяна Косолапова

«На покупных цветах обычно «путешествуют» тли, паутинные клещи, щитовки, белокрылка и другие паразиты. Огородники, как правило, сталкиваются с этим, когда начинают выращивать рассаду – «откуда белокрылка, ведь в доме растут только кактусы?» – говорит Воробьев.

При этом, по его словам, для человека, который не является специалистом в области фитопатологии, определить больной или зараженный вредителями букет весьма проблематично, так как растения с явными признаками поражения отбраковываются производителями или санитарными службами на таможне. Однако специалист рекомендует все-таки провести визуальный осмотр подаренных цветов для того, чтобы убедиться в отсутствии явных признаков заражения растения грибком, паразитами и т. д.

«В случае, если на букете ничего не обнаружено, все же стоит его изолировать от комнатных растений и тем более рассады, например, поставив в отдельную комнату. Также рекомендуется использовать для обрезки букетов отдельные инструменты, а не те, которыми обрабатываются домашние цветы. Их стоит дополнительно обработать дезинфицирующими средствами – это поможет обезопасить растения от распространения грибка. Не стоит забывать мыть руки после каждого прикосновения к новому растению в доме, чтобы избежать распространения инфекций», – отметил Воробьев.

Он порекомендовал и чаще менять в вазе воду, не давая ей застаиваться. Это также помогает предотвратить размножение бактерий и грибков. Ни в коем случае не стоит выливать воду из вазы в горшки комнатных растений, так как в ней уже могут завестись бактерии или личинки вредителей.

А как только цветы начнут увядать, для предотвращения распространения возможных инфекций их лучше оперативно утилизировать. После этого рекомендуется осмотреть комнатные растения. При необходимости их можно обработать инсектицидами или фунгицидами для профилактики.

«Вообще серьезные коллекционеры растений категорически запрещают приносить к ним в дом любые букеты. И это лучший способ уберечь растения от вредителей и болезней. Опрыскивать ядохимикатами подаренный букет – это уж чересчур. Проще подарить искусственные. И безопасно и стоять будут долго», – заключил Воробьев.

Накануне Международного женского дня в МВД традиционно прошла Всероссийская акция «8 Марта – в каждый дом!». Сотрудники полиции вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с наступающим праздником, подарив букеты.