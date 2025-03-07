На саммите ЕС вывесили российский флаг

На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

Tекст: Денис Тельманов

Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.