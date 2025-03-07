Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
МВД провело традиционную акцию «8 Марта – в каждый дом»
В МВД накануне Международного женского дня традиционно прошла Всероссийская акция «8 Марта – в каждый дом!».
Сотрудники МВД в рамках акции «8 Марта – в каждый дом!» вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с праздником. Они дарили букеты девушкам-водителям прямо на дороге, преподносили цветы в метро, на горнолыжном курорте, в больнице, и на улице. Пели песни и поздравляли с праздником, создавая праздничное настроение, и согревали женские сердца по всей стране, сообщается в Telegram-канале «Zащитники».
Сотрудники полиции желали улыбок, мирного неба над головой и крепкого здоровья.
Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО.