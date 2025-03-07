Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ к обороне на севере ДНР
Кимаковский сообщил о сосредоточении ВСУ на обороне агломерации в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ сосредоточат усилия на обороне стратегически важной агломерации на севере республики, чтобы избежать значительных потерь.
В эфире «Соловьев Live» Кимаковский рассказал о предстоящих действиях Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
По его данным, ВСУ намерены сосредоточить свои усилия на обороне агломерации, включающей Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку.
Кимаковский подчеркнул, что для украинской стороны потеря этой стратегически важной территории будет иметь серьезные последствия. Это может привести к обвалу фронта и значительным имиджевым и территориальным потерям. Именно поэтому, по его словам, украинские силы будут сосредоточены на обороне этих участков.
Кроме того, Кимаковский отметил движение российских сил на южнодонецкком направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли свои позиции в Дзержинске, где находились их солдаты, украинская разведка признала критическую ситуацию в Красноармейске, а ранее Россия нанесла удар по скоплению ВСУ в Славянске.