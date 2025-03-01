Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в Славянске

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР был нанесен удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины и их автомобилям, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что «по военным и их пикапам прилетело очень хорошо», однако пока неизвестно, попали ли под удар наемники.

Ране в Одессе было поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, которое перевозило, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове.

Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы.