Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Удар нанесен по скоплению ВСУ в Славянске
Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в Славянске
В Славянске, находящемся под контролем киевских военных, был нанесен удар по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в районе БЗС, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР был нанесен удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины и их автомобилям, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что «по военным и их пикапам прилетело очень хорошо», однако пока неизвестно, попали ли под удар наемники.
Ране в Одессе было поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, которое перевозило, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове.
Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы.