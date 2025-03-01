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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    9 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    9 комментариев
    1 марта 2025, 21:21 • Новости дня

    Ударом «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области уничтожены 150 бойцов ВСУ и иностранные инструкторы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные осуществили удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что в результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, из которых до 30 человек являлись иностранными инструкторами.

    Указанный полигон использовался для подготовки военнослужащих 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что эта операция была частью продолжающихся военных действий в регионе. Применение ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить точные и мощные удары по ключевым военным объектам противника.

    Ранее российские войска уничтожили ракетным ударом ОТРК «Искандер» замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области.

    В Минобороны сообщали, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    1 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на недавнюю перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским, использовав отрывок из фильма «Собачье сердце».

    Захарова разместила фрагмент, где профессор Преображенский отчитывает Шарикова за его поведение. Дипломат сопроводила видео подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

    До этого Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкая газета Bild опубликовала материал о споре между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Издание Bild опубликовало статью под названием «Трамп вышвырнул Зеленского», касающуюся спора, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи.

    Белый дом опубликовал отрывок перепалки, в которую также был вовлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Администрация США выступила с заявлением, в котором подчеркивается их принцип «Америка на первом месте». Пресс-служба подчеркнула: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Вэнс ставят Америку на первое место».

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, также сообщалось, что Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

    В начале недели президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, отметил, что Зеленский становится «токсичной фигурой», как для украинской армии, поскольку «дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями», которые ведут к катастрофическим потерям, так и «для общества в целом».

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    1 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Программа «Время героев» за год обучила 83 ветерана СВО для госслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

    На сайте программы указано, что в первый поток вошли 83 участника, отобранные по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу, и приступили к обучению 27 мая 2024 года.

    Среди участников программы 21 человек награжден Золотой звездой Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа поддерживает тех, кто проявил верность Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Он отметил рвение участников и их ответственный подход к обучению.

    За время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения, в том числе такие, как Герой ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, ставший врио главы Тамбовской области. Лидирующие позиции, по словам руководителя программы Марии Костюк, должны принадлежать тем, кто доказал свою верность стране.

    Участники программы освоили модули по государственной политике и управлению, экономике и инвестициям, а также прошли стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

    Среди спикеров были представители администрации президента, члены правительства и главы регионов. Участники проходят стажировки в ключевых государственных органах.

    Более 65 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе, и сейчас идет дополнительный отбор для формирования второго потока.

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

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    1 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    New York Post: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Владимира Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме, пишет New York Post.

    По данным издания, 20 февраля в Киеве Зеленский и Келлог обсудили соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи стороны договорились о его заключении, но Ермак предложил подписать документ в США с участием Трампа.

    В статье говорится, что Келлог был готов покинуть Украину без подписанного соглашения, которое он планировал представить Трампу.

    Тем не менее, офис Зеленского в последний момент изменил позицию и доставил необходимые документы к поезду, на который садился Келлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (12)
    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    28 февраля 2025, 22:41 • Новости дня
    Пользователи соцсетей расслышали ругань Зеленского во время конфликта с Трампом

    Пользователи соцсетей решили, что Зеленский выругался во время ссоры с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети обратили внимание на слова Владимира Зеленского, произнесенные им в то время, когда его отчитывали президент США и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Пользователи Сети обратили внимание на реакцию Владимира Зеленского, когда в Овальном кабинете его отчитывали президент США и Вэнс. В комментариях высказывается мнение, что Зеленский выругался матом во время перепалки с американским лидером.

    Ранее эксперты предположили, что на встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии.

    Президент США и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме, где американский лидер заявил, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США, после чего Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше времени.

    После публичной ссоры в Белом доме было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Коментарии (7)
    1 марта 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков заметил, что Зеленский «выглядит не очень»
    Песков заметил, что Зеленский «выглядит не очень»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным высказал свое мнение о внешнем виде Зеленского, отметив, что последний визуально выглядит «не очень», передает ТАСС.

    «Но надо спрашивать у него», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, не кажется ли Пескову, что Зеленский чувствует себя загнанным в угол.

    Вопрос о самочувствии украинского лидера остался открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Пользователи соцсетей расслышали матерную ругань Зеленского во время конфликта с Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

    Коментарии (7)
    28 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Макрон заявил на совместной пресс-конференции с португальским премьером Луишем Монтенегру, что отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта был ошибкой, передает РИА «Новости». Трансляцию его выступления вел  YouTube-канал Елисейского дворца.

    «Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – «никаких войск никогда на украинской земле», – заявил президент Франции.

    По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта. Участие в военных действиях противоречило бы этому подходу, однако год назад Европе пришлось начать следовать принципу «стратегической двусмысленности».

    Макрон также подчеркнул важность предоставления Украине необходимой помощи для обороны. «Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны», – заявил он.

    Также он отметил, что необходимо предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину.

    Сообщалось, что президент США и премьер Британии Кир Стармер планируют обсудить отправку иностранных войск на Украину.

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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

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    1 марта 2025, 15:51 • Новости дня
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    @ Shawn Thew/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 28 февраля, был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В Telegram-канале ведомства указано, что визит Зеленского в США стал полнейшим политическим и дипломатическим провал. В ведомстве подчеркнули, что такое «хамское поведение» Зеленского в Вашингтоне ставит под угрозу мировое сообщество и подтверждает его репутацию как поджигателя войны.

    «Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», – подчеркнула Захарова.

    МИД напомнил, что именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по мирному урегулированию в 2022 году.

    Вместо этого он использовал манипуляции и ложь для оправдания военных действий и получения помощи от Запада. В результате, как отметила дипломат, Зеленский стал символом политической и нравственной деградации, стремясь лишь сохранить свою власть.

    Визит Зеленского в Белый дом, как указывает МИД, сопровождался «отрезвляющей взбучкой» от президента США. Это, по ее мнению, подчеркивает слабость европейских лидеров, которые продолжают поддерживать главу Украины, утратившего связь с реальностью.

    «Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – заметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛДЯ, западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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