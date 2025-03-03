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Украинская разведка признала критическую ситуацию в Красноармейске
В украинской разведке сообщили о критической ситуации ВСУ в районе Красноармейска
Замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил о критической ситуации для украинских военных в районе Красноармейска.
Ситуация в районе Красноармейска является наиболее критической для Вооруженных сил Украины, сообщил замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что именно здесь Российская Федерация сосредоточила свои основные усилия, передает ТАСС.
Скибицкий пояснил, что наиболее сложным направлением остается юго-западная часть Донецкой области, включая Красноармейск и прилегающие населенные пункты. В случае успеха российские силы могут продолжить наступление в разных направлениях, включая продвижение в сторону Днепропетровской области, а также на север, в направлении Краматорска и Славянска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку контратаковать на направлениях Красноармейска и Дзержинска, но они также пригрозили своим подчиненным расстрелом за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска, а ранее стало известно о попытках вырваться из «клещей» под Красноармейском.