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Суд Швейцарии продлил Nord Stream 2 AG срок выплат кредиторам
Швейцарский суд продлил срок выплат долгов Nord Stream 2 AG мелким кредиторам
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока – 2» получила отсрочку на погашение долгов мелким кредиторам до 9 мая 2025 года, следует из материалов суда швейцарского кантона Цуг.
Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся управлением проекта «Северный поток – 2», получила дополнительное время для расчета по долгам с мелкими кредиторами. кантональный суд швейцарского города Цуг продлил срок выполнения обязательств по долгам до 9 мая 2025 года, передает ТАСС.
Данное решение было принято после ходатайства административного управляющего проекта, поданного 5 марта 2025 года. Суд удовлетворил это ходатайство, решив, что компании требуется больше времени для выполнения обязательств и передачи необходимых платежных квитанций в суд.
Ранее СМИ сообщали, что директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов.
До этого оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.
Напомним, окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG продлен до 9 мая 2025 года по решению суда кантона Цуг в Швейцарии при условии выплаты долгов мелким кредиторам в течение 60 дней.