Путин поддержал статус ветеранов для участников СВО из мест лишения свободы

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей Путин подчеркнул, что бывшие заключенные, добровольно отправившиеся воевать, должны получить статус ветеранов боевых действий.

Президент отметил, что люди, совершившие правонарушения, но сражающиеся за Родину, должны быть поставлены в равные условия с другими участниками боевых действий. Он подчеркнул, что это касается и предоставления статуса ветеранов.

«Люди, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину – они должны все быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

Ранее Путин предложил разработать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО, а также согласился с мнением сотрудницы фонда «Защитники Отечества», что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».