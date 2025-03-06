Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Путин поддержал статус ветеранов для участников СВО из мест лишения свободы
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления статуса ветеранов боевых действий участникам СВО, отправившимся на фронт из мест лишения свободы.
На встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей Путин подчеркнул, что бывшие заключенные, добровольно отправившиеся воевать, должны получить статус ветеранов боевых действий.
Президент отметил, что люди, совершившие правонарушения, но сражающиеся за Родину, должны быть поставлены в равные условия с другими участниками боевых действий. Он подчеркнул, что это касается и предоставления статуса ветеранов.
«Люди, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину – они должны все быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин предложил разработать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО, а также согласился с мнением сотрудницы фонда «Защитники Отечества», что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».