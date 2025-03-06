Российские войска увеличили подконтрольную территорию вблизи Фиголевки и Двуречной

Tекст: Максим Попов

Российская группировка в Харьковской области, увеличив подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что российские войска в течение двух суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное. «На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину один километр», – заявил Марочко.

По словам эксперта, ширина фронта в этом районе составляет более десяти километров. Благодаря активным боевым действиям, не только улучшилось положение российских передовых подразделений, но и заметно увеличилась подконтрольная территория плацдарма.

Марочко указал, что это продвижение позволит российским войскам более эффективно контролировать стратегически важные районы в Харьковской области.

Ранее стало известно, что в результате удара реактивной системой «Ураган» группировки «Восток» уничтожены более 20 солдат ВСУ, несколько единиц техники и артустановка на южнодонецком направлении.