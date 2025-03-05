Песков заявил о потенциале мирного решения иранской ядерной проблемы

Песков отметил возможность мирного урегулирования иранского ядерного вопроса

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что российская позиция заключается в решении проблемы исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. «Мы считаем, что есть для этого потенциал», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков добавил, что Иран является союзником России и партнером, с которым Москва развивает комплексное взаимовыгодное сотрудничество. Он подчеркнул, что Россия готова сделать все возможное для мирного урегулирования ситуации, и сообщил, что об этом известно Соединенным Штатам.

Ранее Москва выразила готовность способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.

Иран намерен сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам своей ядерной программы.