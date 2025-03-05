Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Песков заявил о потенциале мирного решения иранской ядерной проблемы
Песков отметил возможность мирного урегулирования иранского ядерного вопроса
Иран считается союзником России, и Москва видит возможность мирного решения ядерной проблемы, заявил Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российская позиция заключается в решении проблемы исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. «Мы считаем, что есть для этого потенциал», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
Песков добавил, что Иран является союзником России и партнером, с которым Москва развивает комплексное взаимовыгодное сотрудничество. Он подчеркнул, что Россия готова сделать все возможное для мирного урегулирования ситуации, и сообщил, что об этом известно Соединенным Штатам.
Ранее Москва выразила готовность способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.
Иран намерен сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам своей ядерной программы.