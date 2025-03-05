Спецназ нейтрализовал четверых боевиков в Дагестане

НАК сообщил о нейтрализации четверых боевиков, планировавших теракт в Дагестане

Tекст: Максим Попов

Как сообщает РИА «Новости», в результате проведенной ночью 5 марта контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы четверо боевиков, которые планировали совершить террористический акт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), на месте боестолкновения и в тайнике было обнаружено множество оружия и взрывчатых устройств, включая гранатометы и автоматы.

Деятельность банды координировалась членами «Исламского государства*» (запрещена в России). Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее газета «Взгляд» писала о том, что в Дагестане была блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД.