Кривонос заявил о зависимости Украины от иностранных поставок вооружений

Tекст: Максим Попов

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела образ страны-наркомана, зависимого от иностранных поставок, передает ТАСС.

Кривонос отметил, что за последние три года Украина не наладила производство определенных видов оружия и боеприпасов, несмотря на необходимость. «Мы стали в информационном пространстве наркоманами, которые зависят от множества вещей. Да, определенные вещи, которые непосредственно для нас важны, – это американская продукция, и она нам нужна», – сказал он в эфире украинского YouTube-канала.

Кривонос также упомянул перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, произошедшую 28 февраля в Белом доме. Он подчеркнул, что поддержка украинского президента на Украине может прекратиться, если показатели работы систем ПВО упадут. Эксперт акцентировал, что политическая поддержка зависит от реальных успехов в оборонной сфере Украины.

Ранее Кривонос рассказал, что Минобороны Украины приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.