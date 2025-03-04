Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о бомбе
В международном аэропорту Манас Бишкека прошла эвакуация из-за угрозы минирования
В международном аэропорту Манас столицы Киргизии Бишкека проведена эвакуация пассажиров и персонала после сообщения о возможном минировании припаркованного автомобиля.
Пассажиры и сотрудники международного аэропорта Манас в Бишкеке были эвакуированы из-за поступившего сообщения о возможном минировании, передает РИА «Новости». Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что информация о бомбе, якобы заложенной в одном из припаркованных автомобилей, привела к началу срочной эвакуации.
Правоохранительные органы проводят проверку сообщения о минировании. Пока неизвестно, найдены ли подозрительные предметы, но все усилия сосредоточены на обеспечении безопасности пассажиров и персонала.
Отметим, что за последний год в аэропорты, торговые центры и школы Киргизии неоднократно поступали сообщения о минированиях, которые в итоге не подтверждались.
Ранее в Сочи из-за сообщения о минировании отменили концерт блогера Ивана Золочевского, после этого среди зрителей начались беспорядки, 20 человек задержала полиция.