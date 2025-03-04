Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о бомбе

В международном аэропорту Манас Бишкека прошла эвакуация из-за угрозы минирования

Tекст: Ольга Иванова

Пассажиры и сотрудники международного аэропорта Манас в Бишкеке были эвакуированы из-за поступившего сообщения о возможном минировании, передает РИА «Новости». Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что информация о бомбе, якобы заложенной в одном из припаркованных автомобилей, привела к началу срочной эвакуации.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщения о минировании. Пока неизвестно, найдены ли подозрительные предметы, но все усилия сосредоточены на обеспечении безопасности пассажиров и персонала.

Отметим, что за последний год в аэропорты, торговые центры и школы Киргизии неоднократно поступали сообщения о минированиях, которые в итоге не подтверждались.

Ранее в Сочи из-за сообщения о минировании отменили концерт блогера Ивана Золочевского, после этого среди зрителей начались беспорядки, 20 человек задержала полиция.