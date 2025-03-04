За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.0 комментариев
Минобороны разработало программу для быстрого заживления ран
Военные специалисты создали программу, ускоряющую регенерацию тканей в два раза
В военном санатории Пятигорска разработали программу, ускоряющую заживление ран в два раза благодаря использованию уникальной иловой грязи и комплексного подхода к лечению.
Специалисты военного санатория в Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран, сообщает РИА «Новости». Программа основана на использовании целебной иловой грязи озера Большой Тамбукан, аналогичной грязи Мертвого моря, которая на клеточном уровне ускоряет процесс эпителизации ран.
Минобороны отметило, что санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих с начала СВО. Комплексное лечение включает минеральные ванны, грязелечение, физиотерапию и другие методы. Этот подход позволяет в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах.
Для военнослужащих созданы условия для реабилитации совместно с семьями, что положительно влияет на моральное состояние. Также санаторий предоставляет бесплатное лечение детям военнослужащих, участвующих в СВО.
Для детей функционирует круглогодичная школа, где проводятся занятия, кружковая работа и соревнования, что позволяет сочетать лечение с образовательным процессом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые изобрели лекарство из медуз* для заживления ожогов, которое активирует регенерацию тканей. В Москве начали применять лазер для бескровных операций, обеспечивая минимальное вмешательство и быстрое заживление. Специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха разработали и внедрили новую технологию рассечения биологической ткани с помощью лазерного излучения, что позволяет проводить более точные и безопасные операции.
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