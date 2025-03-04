  • Новость часаCNN: ВСУ ощутят последствия приостановки помощи США через несколько дней
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    США вынимают меч из рук киевского режима
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    В Грузии решили вернуть статью «измена родине» для суда над виновниками конфликта 2008 года
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Глава МИД Японии обиделся на запрет во въезде в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    14 комментариев
    4 марта 2025, 09:35 • Новости дня

    Минобороны разработало программу для быстрого заживления ран

    Военные специалисты создали программу, ускоряющую регенерацию тканей в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В военном санатории Пятигорска разработали программу, ускоряющую заживление ран в два раза благодаря использованию уникальной иловой грязи и комплексного подхода к лечению.

    Специалисты военного санатория в Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран, сообщает РИА «Новости». Программа основана на использовании целебной иловой грязи озера Большой Тамбукан, аналогичной грязи Мертвого моря, которая на клеточном уровне ускоряет процесс эпителизации ран.

    Минобороны отметило, что санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих с начала СВО. Комплексное лечение включает минеральные ванны, грязелечение, физиотерапию и другие методы. Этот подход позволяет в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах.

    Для военнослужащих созданы условия для реабилитации совместно с семьями, что положительно влияет на моральное состояние. Также санаторий предоставляет бесплатное лечение детям военнослужащих, участвующих в СВО.

    Для детей функционирует круглогодичная школа, где проводятся занятия, кружковая работа и соревнования, что позволяет сочетать лечение с образовательным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые изобрели лекарство из медуз* для заживления ожогов, которое активирует регенерацию тканей. В Москве начали применять лазер для бескровных операций, обеспечивая минимальное вмешательство и быстрое заживление. Специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха разработали и внедрили новую технологию рассечения биологической ткани с помощью лазерного излучения, что позволяет проводить более точные и безопасные операции.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 01:27 • Новости дня
    Ирландию заподозрили в намерении направить военных на Украину

    Посол Филатов заявил о планах Ирландии «развязать себе руки» для отправки военных в другие страны без санкции СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Ирландские власти хотят «развязать себе руки», чтобы направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН, заявил посол России Юрий Филатов, задавшись вопросом, не подразумевается ли направление военных на Украину.

    В Ирландии действует система «тройного замка», требующая одобрения правительства, парламента и СБ или Генассамблеи ООН для отправки за рубеж более 12 военнослужащих. Кабмин внесет 4 марта в парламент законопроект, который позволит направлять военных без санкции СБ. Министр иностранных дел и обороны страны Саймон Харрис назвал недопустимой ситуацию, когда решение Дублина зависит от вето постоянных членов СБ ООН.

    «Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», – приводит слова Филатова ТАСС.

    Он отметил, что данная инициатива может подразумевать отправку ирландских «миротворцев» на Украине. Филатов подчеркнул, что правительство Ирландии не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, а подобные шаги вписываются в нынешнюю позицию страны.

    «Если Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», – добавил российский посол.

    По словам Филатова, предложение правительства вызвало сопротивление со стороны оппозиции, которая считает его шагом к размыванию военного нейтралитета Ирландии. Дипломат отметил, что одобрение парламентом остается открытым вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    4 марта 2025, 04:27 • Новости дня
    Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине, сообщили Washington Post и Reuters.

    В Белом доме заявили, что «сфокусированы на мире», поэтому союзники США тоже должны быть «привержены этой цели», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», – приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    3 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского

    Дипломат Долгов: Ссора Зеленского с Трампом усилила позиции России

    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп лично убедился в токсичности и недоговороспособности Владимира Зеленского. Любопытно, что об этом ранее предупреждал президент РФ Владимир Путин. Впрочем, поведение Киева усиливает позиции России как в дипломатии, так и на полях СВО, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Президент России Владимир Путин давно предупреждал Запад о недоговороспособности нынешней украинской власти. Это, в частности, было понятно по тому, что Киев не идет на диалог с Москвой. Теперь же в Вашингтоне лично убедились в неадекватности Владимира Зеленского», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Моральный облик Зеленского в данном контексте хотя и важен, но не первичен. Напомню, что у него в стране очень низкие рейтинги. То есть, он не имеет права представлять украинский народ. По сути, сейчас Зеленский говорит только от своего имени и той небольшой группы коррупционеров, которая его поддерживает», – заметил спикер.

    «Впрочем, то, что он открыл истинное лицо Западу, Москве несет лишь выгоду. В результате произошедшего скандала дипломатические позиции России стали только сильнее. Более того, поведение Зеленского и последовавший разброд в стане противника полезен нам и для скорейшего достижения всех целей СВО на фронте», – резюмировал дипломат.

    Ранее Владимир Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.

    При этом, за несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные», – отметил российский лидер. – «Это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом...».

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    3 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине

    Депутат Луговой: американские агенты и советники лучше Зеленского знают о положении дел в рядах ВСУ

    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    США развернули свою разведывательную инфраструктуру на Украине еще в 2014 году, а в рядах ВСУ есть американские советники. Так что Вашингтон знает о положении дел в стране даже лучше, чем Владимир Зеленский, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее Зеленский во время перепалки в Овальном кабинете намекнул, что Америка не владеет реальными данными о происходящем на Украине.

    «Полагаю, по ряду вопросов американцы знают даже более корректную, точную и глубокую информацию, чем непосредственное руководство в Киеве», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    Для таких выводов есть несколько причин, продолжил депутат. «Во-первых, Штаты развернули свои силы и возможности на Украине еще в 2014 году. Во-вторых, для них информация всегда будет максимально корректной, ведь ее попросту не надо от кого-то скрывать», – детализирует парламентарий.

    «Кроме того, информация с поля боя также добывается не без помощи американцев, в частности через космические спутники и систему Starlink. Помимо этого, у американцев, я думаю, достаточно денег для того, чтобы получать корректные данные как со стороны СБУ, так и по линии ГУР минобороны Украины», – замечает спикер.

    «И это я еще не говорю о том, что и в окружении лично Зеленского, и в рядах вооруженных сил находятся американские советники. И уж они, безусловно, ясно и четко получают всю необходимую информацию в деталях», – заключил Луговой.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    В споре принимал участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как сообщает телеканал NBC, изначально он не планировал вступать в дискуссию, но решил ответить на «провокационное поведение» Зеленского.

    «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный кабинет и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», – сказал Вэнс.

    Зеленский возразил ему, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать, какие у нее есть проблемы.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Отметим, что после этой пятничной ссоры в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

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    4 марта 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово

    Российские военные продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинских сил у села Загрызово в Харьковской области и продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, заняв стратегически важные позиции.

    Российские военнослужащие прорвали оборонительную линию ВСУ в районе Загрызово. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что прорвав оборону, российские войска продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, передает ТАСС.

    «ВС России заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км», – заявил он.

    Кроме того, Марочко отметил, что российские силы также заняли две лесополосы западнее Лозовой и продвинулись до 600 метров в направлении Новой Кругляковки. В северо-западном направлении от населенного пункта Зеленый Гай бойцы ВС России установили контроль над новыми позициями по обоим берегам реки Журавка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали движение на Купянском направлении в районе поселка Двуречная Харьковской области. В Богодуховском районе Харьковской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Донбассе и Харьковской области.

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    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    3 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Автобус с возвращенными с Украины жителями Курской области прибыл в Брянск

    Tекст: Антон Антонов

    Автобус с жителями Курской области, возвращенными с Украины, прибыл в Брянск, в дальнейшем их доставят в Курск, сообщили в Российском Красном Кресте.

    Всем прибывшим предоставили гуманитарную помощь, в том числе продуктовые и гигиенические наборы. Среди них оказались дети, пожилые и маломобильные люди. Специально для малышей подготовили игрушки, чтобы улучшить их эмоциональное состояние после трудностей в пути, сообщил РКК в Telegram.

    Сотрудники Красного Креста встретили всех эвакуированных, помогли разместиться в отеле и рассказали о предоставляемой помощи. Прибывшие теперь отдыхают и общаются со специалистами Службы психосоциальной поддержки и Службы восстановления семейных связей Красного Креста. Во вторник планируется продолжить оказание гуманитарной помощи и координацию пути эвакуированных до Курска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области были эвакуированы с Украины в Россию благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничеству Белоруссии. В ноябре Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины.

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    3 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    В МИД заявили о попытках ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС

    Постпред России Ульянов заявил о бездействии ЕС перед атаками Украины на Курскую и Смоленскую АЭС

    В МИД заявили о попытках ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС
    @ Volodymyr Petrov/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, однако Евросоюз игнорирует эти действия, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Евросоюз игнорирует регулярные попытки Украины атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, передает ТАСС.

    Он отметил, что страны ЕС выразили обеспокоенность полетами российских дронов вокруг украинских АЭС, но не упомянули атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС и близлежащие объекты. Он указал, что Россия не атакует ядерные объекты Украины или места проживания украинских атомщиков.

    По его мнению, заявление ЕС отражает избирательный подход к ядерной безопасности, основанный на политических предпочтениях. Ульянов подчеркнул, что игнорирование реальных угроз ядерной безопасности недопустимо и назвал такой подход безответственным.

    Ранее в конце января в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики.

    Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удар дрона ВСУ по саркофагу Чернобыльской АЭС мог быть попыткой изъять часть ядерных отходов для возможных провокаций.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим превратился в управляемого извне террориста, который угрожает атомным объектам, включая Курскую и Запорожскую АЭС.

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    4 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Украинские пограничники отказались воевать в Курской области

    Украинские пограничники отказались от операций в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пограничники отказываются выполнять боевые задачи в Курской области, ссылаясь на морально-психологическое состояние и проблемы со здоровьем, несмотря на признание их годными к службе военно-врачебной комиссией.

    Украинские пограничники отказались выполнять командные распоряжения по операциям в Курской области, сообщает РИА «Новости». Информация о массовом отказе поступила из видеозаписей, предоставленных хакерской группировкой RaHDIt, которая взломала систему сотрудника безопасности пограничной службы Украины. Видео сняты в Стецковке и Иволжанском Сумской области и содержат объяснения военнослужащих о причинах отказа.

    На записи один из сержантов заявляет: «Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью». Он подчеркнул, что инструкции не соответствуют реальным условиям выполнения заданий.

    Также, лейтенант Бондарев сообщил, что боится за свою жизнь. В видеозаписях отражена проблема с техникой: один из бойцов отметил, что бронетранспортер не готов к выезду. Некоторые военнослужащие ссылаются на проблемы со здоровьем, хотя военно-врачебная комиссия признала их годными к службе.

    Капитан погранслужбы Андрей заявил, что не отказывается от выполнения приказа, но не может его выполнить из-за болей в конечностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из украинских пленных назвал, что размер взятки за отсрочку от службы в ВСУ составлял от 10 тыс. до 15 тыс. долларов; командир ВСУ расстреливал подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском; дезертира ВСУ после повторной отправки в зону СВО взяли в плен в Курской области.

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    3 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Зеленский после критики со стороны США заявил о стремлении Украины к миру

    Зеленский после критики со стороны США заявил о желании Киева как можно скорее завершить украинский конфликт

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Киеву мир «нужен как можно скорее». Он сделал это заявление вскоре после критики со стороны Белого дома.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Киев якобы стремится сделать свою дипломатию «действительно содержательной и направленной на окончание» конфликта «как можно быстрее».

    «Работаем вместе с Америкой и европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее», – заявил он.

    Пост Зеленского был опубликован спустя час после того, как президент США назвал его слова о нескором окончании конфликта на Украине «худшим заявлением», передает РИА «Новости».

    Напомним, комментируя заявление Зеленского о том, что завершение конфликта на Украине еще далеко, американский президент подчеркнул, что такая позиция больше не будет приемлемой для США, и обвинил украинскую сторону в нежелании достигнуть мира при условии поддержки со стороны США.

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    4 марта 2025, 00:59 • Новости дня
    США прекратили финансирование новых поставок вооружений Украине

    Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине

    США прекратили финансирование новых поставок вооружений Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Финансирование администрацией США новых поставок вооружений Украине остановлено, обсуждается возможность заморозки поставок оружия из американских запасов, пишет Wall Street Journal.

    Как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, это «ставит под угрозу способность Киева вести боевые действия в критический момент».

    Указывается, что финансирование остановили «в последние недели», но действия по «потенциальному закрытию главного канала поставок» последовали через несколько дней после скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев. На вопрос о военной помощи Украине в Белом доме не дали четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется.

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    4 марта 2025, 02:59 • Новости дня
    В Раде заявили об отказе попавших за границу военных возвращаться на Украину

    Депутат Рады Скороход заявила о нежелании отправленных за границу на обучение военных возвращаться на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные, обучающиеся за границей, массово не возвращаются на Украину, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как подчеркнула Скороход, «100% выехало – 100% назад не возвращаются». Она заявила, что «люди не хотят воевать» и вступать в ВСУ. Проблема, по ее словам, сохраняется вне зависимости от страны подготовки военных ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с осени 2024 года значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих. Если соотнести информацию о дезертирах с данными о численности ВСУ в целом, выяснится, что дезертиром является как минимум каждый пятый украинский военнослужащий.

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