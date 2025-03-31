Участникам первого конкурса президентского Фонда природы помогут заполнить заявки

Кириенко объяснил важность проведения первого конкурса Фонда природы в два этапа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В понедельник в Москве прошло первое заседание Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. В рамках мероприятия было объявлено о старте первого конкурса фонда.

«Конкурс будет двухэтапным. Сначала участники представят свои идеи, а экспертный совет отберет наиболее актуальные из них. Потом финалисты смогут доработать проекты в ходе специальной акселерационной программы и подать проекты на второй этап, в рамках которого заявки снова будут оцениваться экспертами и получат рейтинги в баллах», – рассказал Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента.

«Принципиальность проведения конкурса в два этапа состоит в следующем. У нас в стране огромное количество патриотично настроенных профессионалов занимаются защитой природы, экологией. Но большая их часть никогда не имела опыта работы с таким инструментом как президентские фонды. Мы постараемся на старте максимально помогать им и не допустить того, чтобы правильная идея осталась без поддержки только потому, что люди не умеют заполнять заявки. С подобным опытом мы столкнулись в Фонде президентских грантов, в первые годы работы которого эта проблема была актуальной», – подчеркнул он.

В ходе второго этапа участники разберут свои инициативы друг с другом, будет организована работа модулей по уточнению целей, результатов, календарных планов и бюджетов проектов.

Подать идею на конкурс можно с 1 по 30 апреля на сайте президентскийфондприроды.рф. Итоги будут подведены в августе. Проекты, получившие поддержку, смогут стартовать с 1 сентября. Объем грантового фонда составляет 1 млрд рублей.

Тематики проектов должны быть связаны с изучением, сохранением и мониторингом биологического разнообразия. Это в первую очередь инициативы для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, мест их обитания.

Также к конкурсу допускаются проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ), эколого-просветительские идеи. В конкурсе смогут участвовать некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими ООПТ, и инициативные граждане.