Швеция решила выделить Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи

Швеция решила направить Украине пакет помощи на 1,6 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что это уже 19-й пакет помощи Украине от Швеции. На пресс-конференции Йонсон подчеркнул, что данный пакет является крупнейшим из всех, которые Швеция пожертвовала Украине, передает РИА «Новости».

Йонсон подчеркнул, что стоимость пакета оценивается в 16 млрд крон, что эквивалентно 1,6 млрд долларов.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

Напомним, в октябре шведское правительство решило направить 63 млн евро на поддержку украинского ВПК и военной техники, из которых 20 млн евро будут использованы на закупки через украинскую оборонную промышленность.