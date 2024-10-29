Швеция выделила 63 млн евро для военной помощи Украине

Швеция выделила 43 млн евро на закупку техники для Украины и 20 млн евро для поддержки местного ВПК

Tекст: Денис Тельманов

Правительственная канцелярия Швеции сообщила, что страна выделит 63 млн евро на поддержку оборонной промышленности Украины и закупку военной техники, пишет ТАСС. Из этой суммы 20 млн евро будут направлены на закупку техники через украинский ВПК с целью передачи ее Киеву.

Правительство уже поручило соответствующим ведомствам провести переговоры с Данией для заключения соглашения о выделении этих средств. В пресс-релизе отмечается, что усиление производства на Украине способствует укреплению общей европейской оборонно-промышленной базы.



Оставшиеся 43 млн евро предназначены для многосторонних инициатив по поддержке Украины. В частности, Швеция планирует вложить эти средства в фонд НАТО – Украина для закупки ракет для истребителей F16, обучения морской пехоты и разминирования.

С февраля 2022 года Швеция уже выделила значительные средства на помощь Украине. В общей сложности эта помощь составила 57,4 млрд крон, из которых 48,4 млрд крон были направлены на военную поддержку, что эквивалентно 4,99 и 4,20 млрд евро соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн долларов для усиления огневой мощи и мобильности украинских вооруженных сил.

Кроме того, министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию.

В то же время, США выделили Киеву около 1,1 млрд долларов без необходимых записей, что могло привести к нецелевому расходованию средств.