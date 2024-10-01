Пентагон выделил миллиарды на авиабомбы для Украины

США направили 6,9 млрд долларов на малокалиберные авиабомбы для Украины и других стран

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, сообщает ТАСС.

Этот контракт предполагает поставку вооружений в несколько стран, включая Украину, Болгарию и Японию. Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2035 года.



Сумма контракта является частью более широких усилий по оказанию военной помощи Украине.

С начала президентского срока Джо Байдена американские власти направили Киеву помощь на сумму более 56,9 млрд долларов. Поставка малокалиберных авиабомб добавит к этому числу еще 6,9 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки новых вооружений Украине не изменят текущей ситуации на фронте. По его словам, такие действия лишь способствуют затягиванию конфликта, не приводя к его разрешению.