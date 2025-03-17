  • Новость часаМинченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
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    Финляндия взяла гражданина России в заложники
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    Медведев предостерег Макрона и Стармера от провоцирования войны НАТО с Россией
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным во вторник
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    7 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    36 комментариев
    17 марта 2025, 13:58 • Новости дня

    Совет ЕС утвердил выплату Киеву 3,5 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Это решение было принято в ходе заседания, которое проходит в Брюсселе. Таким образом, с учетом этого транша, общая сумма поддержки Украины в рамках данной программы достигает 20 млрд евро с момента создания украинского фонда год назад, передает ТАСС.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев предупредил о возможной войне при отправке миротворцев НАТО на Украину
    Медведев предупредил о возможной войне при отправке миротворцев НАТО на Украину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    В своем заявлении Медведев отметил, что лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Кир Стармер игнорируют предупреждения о том, что миротворцы на Украине не должны быть представителями стран НАТО. По его словам, если альянс все же решится на этот шаг, это будет восприниматься как помощь неонацистам в Киеве и приведет к войне с НАТО, передает ТАСС.

    Он также предложил руководителям стран НАТО проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом, добавив в своем обращении резкие слова, написанные на английском языке, на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

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    16 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича

    Зеленский уволил Баргилевича с поста главы Генштаба ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича.

    Баргилевич, занимавший этот пост, теперь перейдет на должность главного инспектора Министерства обороны Украины, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на указ Зеленского.

    На место главы Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Украины.

    Ранее уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.

    До этого новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров.

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    17 марта 2025, 10:23 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

    Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    @ Jurgen Fromme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

    Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

    Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

    Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

    Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

    Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз продолжает борьбу с США, несмотря на ущерб своей экономике.

    Эксперт выразил мнение, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 08:14 • Новости дня
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    @ EPA/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.

    Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

    По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

    Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    16 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной

    Эрдоган заявил о поддержке Турцией шагов Трампа для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативам американского лидера, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной.

    Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил важные вопросы двусторонних отношений и текущие региональные проблемы. Эрдоган отметил необходимость укрепления сотрудничества между странами, особенно в новых условиях, и подчеркнул важность солидарности и искренности, передает Anadolu.

    Президент Турции выразил полную поддержку инициативам Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что Турция всегда стремилась к справедливому и прочному миру и продолжит свои усилия в этом направлении. Он также подчеркнул важность консультаций между Турцией и США по всем значимым вопросам.

    Кроме того, Эрдоган уделил внимание ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость совместных усилий для восстановления стабильности в регионе. Турецкий лидер акцентировал внимание на важности снятия санкций против Сирии и создания условий для безопасного возвращения сирийских граждан на родину.

    Эрдоган также отметил, что Турция ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом турецких интересов. В рамках оборонного сотрудничества Эрдоган подчеркнул необходимость снятия санкций CAATSA и завершения процесса закупки F-16, а также возвращения Турции в программу F-35.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.


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    17 марта 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в понедельник.

    Поселок освободили подразделения группировки войск «Днепр», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки (Херсонская область) и Павловки (Запорожская область).

    Украинская сторона в зоне действия группировки потеряла до 65 человек, пять автомобилей и станцию РЭБ.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и наемников в 159 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов самолетного типа.

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ около Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих и 18 автомобилей, а также склад с боеприпасами.

    На участке, контролируемом группировкой «Запад», поражены мотопехотная и механизированная бригады ВСУ в районах Копанки, Новоегоровки и Редкодуба. Потери противника составили более 225 военнослужащих, орудие артиллерии и три станции РЭБ.

    В зоне ответственности Южной группировки поражены две механизированные и одна штурмовая бригада ВСУ, уничтожены свыше 190 бойцов ВСУ и один полевой склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих и технику, включая американскую БМП Bradley.

    С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 094 дрона, 601 ЗРК, 22 303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 машин РСЗО, 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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    17 марта 2025, 06:39 • Новости дня
    Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину

    Австралия присоединилась к «коалиции желающих» направить войска на Украину

    Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралия подтвердила готовность отправить своих военнослужащих в составе миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, подчеркнув важность этого шага для национальных интересов.

    Австралия присоединилась к международной «коалиции желающих», выразив готовность направить военные силы в качестве миротворцев на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе подтвердил намерение Австралии активно поддерживать Украину, подчеркивая, что их участие в миротворческих усилиях отвечает национальным интересам Австралии. Он отметил, что происходящее в Евроатлантике имеет важное значение для Индо-Тихоокеанского региона.

    Альбанезе напомнил о существенной финансовой помощи, уже оказанной украинской стороне: Австралия выделила 1,5 млрд австралийских долларов (примерно 950 млн долларов США) на поддержку и обучение украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что Австралия готова продолжать эту поддержку, опираясь на свои возможности и сравнительные преимущества. Премьер пообещал помогать Украине «столько, сколько потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

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