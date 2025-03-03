  • Новость часаАмериканист назвал три возможных наказания Украины Трампом
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    Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    Стало известно о тайных переговорах США о поставках российского газа в Германию
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 14:47 • Новости дня

    Путин присвоен почетное звание «гвардейским» двум полкам ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 394-му мотострелковому и 35-му полку РХБЗ, следует из указа главы государства.

    Двум российским полкам было присвоено почетное звание «гвардейские». Сведения о присвоении этого наименования содержатся в указах, подписанных главой государства, передает ТАСС.

    394-й мотострелковый полк получил звание «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях. Полк активно участвовал в защите Отечества и государственных интересов в условиях различных вооруженных конфликтов.

    Также звание «гвардейский» было присвоено 35-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Этот полк также отличился в боевых действиях, продемонстрировав мужество и профессионализм в сложных условиях.

    Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    @ Peter Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

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    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    28 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    СМИ: Зеленскому отказали в возобновлении переговоров в США

    Fox News: Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация призывала к возобновлению переговоров после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме, однако получила отказ от американского правительства.

    Как сообщает Fox News, украинская делегация столкнулась с отказом в возобновлении переговоров после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Источники в администрации США рассказали, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настояли на том, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

    Встреча между Трампом и Зеленским, проходившая в Вашингтоне, завершилась публичной перепалкой, во время которой Трамп почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. По словам корреспондента Fox News Джакки Хайнрих, после этого украинская делегация «умоляла» о возобновлении переговоров, но получила отказ.

    Переговоры между двумя странами были важны для Украины, которая стремилась к более тесным дипломатическим отношениям с США на фоне сложной международной обстановки. Однако конфликт на высшем уровне сделал такие переговоры невозможными на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о том, что Владимир Зеленский стал токсичной фигурой даже на Украине, так как отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Эти приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями.

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    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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    1 марта 2025, 04:55 • Новости дня
    Суд частично удовлетворил иск Завода им. Дегтярева к Минобороны

    Суд удовлетворил иск Завода им. Дегтярева к Минобороны по взысканию неустойки

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Завода им. Дегтярева к Минобороны РФ по делу о взыскании неустойки за несвоевременную оплату госконтракта.



    Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Завода им. В. А. Дегтярева к Министерству обороны Российской Федерации, сообщает ТАСС. Завод требовал взыскания неустойки из-за несвоевременной оплаты госконтракта. Точная сумма, признанная судом, не раскрывается.

    Изначально исковое заявление предприятия содержало требования на сумму более 100 млн рублей. Однако из-за выплаты основной суммы долга в размере 86 млн рублей Министерством обороны, завод сократил свои требования до взыскания неустойки в 16 млн рублей. Последние требования были удовлетворены судом.

    Завод имени В. А. Дегтярева специализируется на производстве пулеметов и иного стрелкового оружия, включая пулеметы Калашникова ПКМ и КПВТ, а также противотанковые гранатометы РПГ-7. Предприятие выполняет заказы для нужд Министерства обороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинском райсуде Владивостока вынесли приговор замдиректора ЗАО «Росдорснабжение» по финансам по делу о хищении более 7 млрд рублей у судоверфи «Звезда» при строительстве цеха.

    Минобороны и Генпрокуратура обратились в суд с иском против изобретателя Владимира Германа из-за патента на способ пеленгации цели радиолокационной системой, имеющий статус «секрет производства».

    Бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в мошенничестве и получении взятки на сумму 811 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на ростовском заводе.

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    1 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Хинштейн обещал оценить работу чиновников в Курской области

    Врио губернатора Курской области пообещал оценить чиновников после жалоб жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости дать оценку работе муниципальных чиновников после жалоб переселенцев из приграничных районов на отсутствие помощи.

    Как передает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел открытую встречу с жителями Льгова и прилегающих районов региона. Во время встречи одна из жительниц выразила недовольство работой главы Вышнедеревенского сельсовета, сообщив, что не получила финансовую помощь после переезда из обстреливаемого села.

    По итогам встречи Хинштейн пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – обеспечить заботу о жителях. «На встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников», – заявил он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн отметил, что власти должны проявлять заботу о жителях и стремиться к тому, чтобы они чувствовали эту поддержку. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься после всесторонней оценки ситуации и мнений местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Лобановка Курской области загорелись два дома после атаки украинского дрона, пострадавших нет.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тыс. рублей каждому.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    1 марта 2025, 04:34 • Новости дня
    ВС России сорвали атаку ВСУ на север Часова Яра

    ВСУ безуспешно пытались отбить позиции на севере Часова Яра в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины попытались вернуть утраченные позиции в северной части Часова Яра, но их атака была сорвана российскими силами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть контроль над позициями на севере Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака была отражена российскими силами. Он отметил, что противник проводит контратакующие действия, но безуспешно.

    Марочко добавил, что в центральной части Часова Яра увеличилось количество так называемых серых зон, что свидетельствует о напряженной ситуации в регионе. Он подчеркнул, что бои в городе продолжаются с ожесточенной интенсивностью.

    По данным эксперта, украинские силы пытались захватить позиции в жилых кварталах города, но их попытки не увенчались успехом. В центре населенного пункта наблюдается увеличение серых зон, что указывает на сохранение нестабильной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южные окраины города свыше чем на два километра, укрепив свои позиции. Также российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий.

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    1 марта 2025, 02:19 • Новости дня
    ПВО предотвратили атаку БПЛА на Смоленскую область

    Смоленская область избежала жертв благодаря действиям ПВО против украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО успешно предотвратили атаку украинских БПЛА на Смоленскую область, о чем сообщил глава региона Василий Анохин, уточнив, что пострадавших и разрушений не было.

    Российские средства противовоздушной обороны предотвратили нападение на Смоленскую область, передает ТАСС. Губернатор Василий Анохин заявил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов была успешно пресечена, предотвращая тем самым разрушения и пострадавших.

    В своем телеграм-канале губернатор отметил, что обломки сбитых аппаратов не нанесли ущерба и не привели к жертвам среди населения. Это стало возможным благодаря оперативной работе дежурных сил ПВО, которые смогли быстро отреагировать на угрозу.

    По словам Анохина, жители региона могут быть спокойны за свою безопасность благодаря эффективности и быстродействию противовоздушных сил. Обстановка в области остается под контролем, и власти продолжают мониторинг ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что система ПВО отразила атаку беспилотников, и жизнеобеспечивающие системы функционируют нормально.

    Российская система ПВО уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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    1 марта 2025, 00:15 • Новости дня
    ВСУ 20 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 20 раз, выпустив 53 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило о выпуске 53 боеприпасов.

    В Telegram-канале управления отмечается, что все двадцать атак вооруженных формирований Украины пришлись на горловское направление. «Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ... Двадцать вооруженных атак – на горловском направлении», – говорится в сообщении.

    В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, включая подростка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела, что свидетельствует о сохранении напряженной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Луганской народной республики, в результате чего около 11 тыс. абонентов в Кременной остались без света, сообщил источник в оперативных службах региона.

    В Малой Лепетихе Херсонской области удар украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к гибели женщины и ребенка, которых везли на госпитализацию.

    Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.

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    2 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв от обстрелов Украины

    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв среди гражданских при обстрелах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые за неделю в Донецкой Народной Республике сутки прошли без жертв среди гражданского населения, несмотря на шесть обстрелов со стороны украинской армии и повреждения двух объектов инфраструктуры.

    По данным, предоставленным ТАСС, украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику шесть раз за последние 24 часа. Впервые за неделю обошлось без жертв среди гражданского населения. Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины подтвердило, что в результате обстрелов сведения о жертвах не поступали.

    Помимо этого, два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены в результате атак. Всего за сутки украинская сторона выпустила по территории республики 15 различных боеприпасов.

    Последний раз, когда в результате обстрелов не фиксировалось жертв среди гражданских лиц, был 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов по территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    ВСУ за минувшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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