Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Путин присвоен почетное звание «гвардейским» двум полкам ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 394-му мотострелковому и 35-му полку РХБЗ, следует из указа главы государства.
Двум российским полкам было присвоено почетное звание «гвардейские». Сведения о присвоении этого наименования содержатся в указах, подписанных главой государства, передает ТАСС.
394-й мотострелковый полк получил звание «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях. Полк активно участвовал в защите Отечества и государственных интересов в условиях различных вооруженных конфликтов.
Также звание «гвардейский» было присвоено 35-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Этот полк также отличился в боевых действиях, продемонстрировав мужество и профессионализм в сложных условиях.
Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.