  • Новость часаМинобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Франция помогает Украине из космоса
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 20:32 • Новости дня

    Еврокомиссар призвала Сербию исключить Вулина из кабмина

    Еврокомиссар Марта Кос призвала власти Сербии не допускать Вулина в правительство

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар Марта Кос призвала сербские власти не включать Александра Вулина в состав нового правительства, обвинила его в антиевропейской позиции.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обратилась к сербским властям с просьбой не включать в состав нового правительства Сербии вице-премьера Александра Вулина. Кос обвинила Вулина в антиевропейских действиях. Она подчеркнула, что его «флирт с Москвой» не способствует продвижению Сербии на пути к интеграции в Европейский союз, передает РИА «Новости».

    Ранее Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе относительно европейской ориентации страны.

    Вулин связывал протесты в Белграде с отказом страны вводить санкции против России и признавать Косово.

    Кроме того, Вулин сообщал о возможном вступлении в БРИКС вместо Евросоюза.

    27 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на французского чиновника.

    Европейские военные командиры обсуждают различные варианты развертывания своих сил на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс». Франция предлагает разместить значительные силы в центре Украины вдоль реки Днепр, чтобы они находились подальше от линий фронта.

    Целью этого развертывания является содействие урегулированию конфликта на Украине. Варианты размещения войск обсуждаются военными стратегами и включают также запад Украины и соседние страны.

    В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, включая возможность размещения «миротворцев». Европейские страны стремятся найти консенсус по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (33)
    27 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

    Додика и Стевандича обвиняют в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй» по статье 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, передает ТАСС со ссылкой на издание «Вечерне новости».

    Все государства – члены Интерпола получили уведомление о розыске, однако данные разыскные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их должен одобрить генеральный секретариат Интерпола. В международных разыскных запросах указано, что Додик и Стевандич являются гражданами Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербия.

    Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюрьмы заочно.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

    Коментарии (17)
    26 марта 2025, 23:04 • Новости дня
    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки

    Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки

    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.

    На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.

    Ранее президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

    Коментарии (19)
    28 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновление ПО на iPhone в ответ на пошлины США

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюзу следует ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США, заявила и.о. главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Выступая на мероприятии, Бербок подчеркнула, что если США вводят пошлины в размере 25%, то ЕС может использовать свой набор инструментов. «Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, десять центов за это могли бы принести много денег для Европы», – сказала она.

    Она отметила, что «другим бы это, возможно, не сильно понравилось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, что может нанести удар по автомобильной промышленности Германии, которая рискует потерять последние остатки из-за новых тарифов.

    Коментарии (14)
    27 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    Financial Times: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

    Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

    Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

    На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

    Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

    Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

    До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

    Коментарии (5)
    27 марта 2025, 02:57 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

    Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».

    В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США

    Трамп намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады за вред США

    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В социальной сети Truth Social президент США сообщил о возможных мерах против Европейского союза и Канады, передает ТАСС.

    По словам президента, если эти государства решат объединиться с целью нанести экономический ущерб США, то Вашингтон ответит введением более жестких пошлин, чем запланированы сейчас.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Захарова: Членство Армении в ЕС исключает членство в ЕАЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона не сможет одновременно участвовать в ЕС и в ЕАЭС, в этом нет идеологической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Членство в ЕС и членство в ЕАЭС исключают друг друга, и участникам предстоит самим решать, в каком из союзов состоять, сказала Захарова, передает ТАСС.

    «[Эти] вещи взаимоисключающие только по конкретным параметрам, не исходя из идеологической или политической установки, а исходя из тех договоренностей, которые заключаются в этих объединениях. То есть они являются, к сожалению, пересекающимися, а не сопрягающимися возможностями», – подвела итог дипломат.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину
    Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны пересмотрели подход к обеспечению безопасности на Украине, отказавшись от отправки войск, учитывая возникшие политические и логистические трудности, пишет Reuters.

    Европейские усилия по созданию системы безопасности для Украины перестраиваются: от отправки войск к другим альтернативам из-за политических и логистических ограничений, передает Reuters.

    Как отметил один европейский дипломат: «Они отказываются от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на более разумные».

    Другой добавил, что в свете нынешней ситуации и политики США отправка войск «уже не выглядит привлекательно». Украина давно требовала твердых гарантий безопасности от Запада для предотвращения новых атак со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Коментарии (2)
    29 марта 2025, 18:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о сдвиге линии фронта на запад в пользу России

    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина игнорирует изменения на поле боя, где линия фронта смещается на запад, несмотря на поддержку Запада, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто высказал мнение, что Украина не учитывает реальные изменения на поле боя в конфликте с Россией, где линия фронта смещается на запад.

    Он отметил, что Киев и Брюссель продолжают настаивать на продолжении военных действий, не обращая внимания на опыт последних трех лет, который демонстрирует, что линия фронта сдвигается на запад, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что несмотря на значительные вложения западных стран в конфликт, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Он указал, что за три года линия фронта перемещалась на запад, а не на восток, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину.

    Министр также подчеркнул, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении одержать победу над Россией. Однако, по мнению Сийярто, такая цель недостижима, учитывая мощь России как ядерной державы.

    Сийярто напомнил о дипломатическом провале Украины на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский столкнулся с реальностью, когда Вашингтон и Овальный кабинет показали иную позицию, чем Брюссель и Европарламент. Министр считает, что реальность будет иметь решающее значение на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.



    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили

    Фон дер Ляйен пообещала защитить интересы ЕС после введения США пошлин на автомобили

    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС, сообщило издание Politico.

    Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей вызвало незамедлительную реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем заявлении она выразила глубокое сожаление по поводу этого шага, подчеркнув, что пошлины – это налоги, которые негативно сказываются как на бизнесе, так и на потребителях в США и Европейском союзе, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет оценивать влияние этих пошлин и ожидает дальнейших мер со стороны Вашингтона в ближайшие дни. Несмотря на сдержанный тон ее заявления, она дала понять, что ЕС готов к ответным действиям, но продолжит искать переговорные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

    Трамп, объявляя о введении пошлин, отметил, что они вступят в силу 2 апреля, а сбор начнется 3 апреля. Он также заявил, что это часть его стратегии по защите американских производителей и экономики. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, включая импорт из стран, не входящих в ЕС, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Президент США  заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Трамп также объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В Еврокомиссии ранее заявили о контрмерах в отношении американского импорта в Европейский союз на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из Европейского союза.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 18:59 • Новости дня
    Представители ФСБ прибыли в Белград по делу о «звуковой пушке»

    Представители ФСБ начали расследование применения «звуковой пушки» в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта, с целью проверки оборудования, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    Вучич подтвердил прибытие представителей ФСБ в Белград для участия в расследования якобы использования «звуковой пушки» на протестах 15 марта. Эти представители начали работу с осмотра оборудования на месте, передает РИА «Новости».

    Бывший начальник генштаба Сербии Здравко Понош ранее сообщил в соцсетях, что во время минут молчания в честь погибших в результате обрушения навеса в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. Этот инцидент вызвал панику среди демонстрантов, что было зафиксировано на видео.

    Вучич отметил, что представители ФСБ пробудут в Сербии около недели, после чего выступят с заявлением о результатах своего расследования. Он также сообщил, что в ближайшие дни ожидается прибытие агентов ФБР для продолжения расследования.

    Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 06:14 • Новости дня
    Ульянов предрек провал попыток бюрократии ЕС победить Россию

    Ульянов заявил о невозможности для европейской бюрократии одержать победу над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская бюрократия переоценивает свои возможности и не сможет одержать победу над Россией,заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов сказал, что «европейская бюрократия переоценивает себя», рассчитывая «победить Россию». В качестве примера он привел еврокомиссара по внешней политике Каю Каллас. «Как и их предшественники (позвольте мне не называть их имена в знак уважения к тем, кто не принадлежит к бюрократии ЕС), они не достигнут этой цели», – заявил Ульянов в Telegram.

    Со ссылкой на Службу внешней разведки России Ульянов указал, что руководство ЕС «взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев «российской угрозой». Он призвал жителей Европы быть готовыми «к очередному раунду промывания мозгов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта Каллас презентовала масштабный план по военной помощи Киеву, но он провалился. Политологи заявили, что она «слишком нахраписто и нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза».

    Служба внешней разведки России заявила, что представители Брюсселя устали от привычной риторики о демократии и свободе слова и начали использовать методы манипуляции, которые ранее применялись нацистами.


    Коментарии (0)
    Главное
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    Власти Грузии назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны-2008
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ
    Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке
    Назван мотив бунта в колонии Свердловской области

    Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости

    Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция помогает Украине из космоса

    Российская газоизмерительная станция «Суджа» была уничтожена Украиной с конкретной военной помощью Запада – а именно Франции. Именно французские спутниковые системы осуществляли наведение и целеуказание ракет, которыми наносился этот удар. Таким образом, именно Франция вместо США становится главным помощником ВСУ из космоса. Как работают французские военные спутники? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

      0 комментариев
    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

      16 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      В дружбе с заграницей надо знать меру

      Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............