В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов

В Севастополе нашли и демонтировали камеры, направленные на военные объекты

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Севастополе в ходе масштабных проверок были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, снимающие военные объекты, сообщает ТАСС. Развожаев сообщил, что камеры были оперативно демонтированы. Проверки начались в субботу и были направлены на контроль за соблюдением миграционного законодательства.

В результате проверок на соответствие миграционным требованиям правоохранительные органы проверили около 1,5 тыс. участков и жилых строений. В ходе этих мероприятий выявлено шесть человек, нарушивших миграционное законодательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети, назвав это актом экстремизма. Также сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Крыма, которая собирала данные о военных объектах для передачи зарубежным спецслужбам. Ранее ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене за передачу секретной информации иностранной стороне.