То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов
В Севастополе нашли и демонтировали камеры, направленные на военные объекты
В ходе проверок на соблюдение миграционного законодательства в Севастополе демонтированы незаконно установленные камеры, направленные на военные объекты и объекты жизнеобеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в Севастополе в ходе масштабных проверок были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, снимающие военные объекты, сообщает ТАСС. Развожаев сообщил, что камеры были оперативно демонтированы. Проверки начались в субботу и были направлены на контроль за соблюдением миграционного законодательства.
В результате проверок на соответствие миграционным требованиям правоохранительные органы проверили около 1,5 тыс. участков и жилых строений. В ходе этих мероприятий выявлено шесть человек, нарушивших миграционное законодательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети, назвав это актом экстремизма. Также сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Крыма, которая собирала данные о военных объектах для передачи зарубежным спецслужбам. Ранее ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене за передачу секретной информации иностранной стороне.