То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского найти помощь Украине
Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского найти помощь в Бразилии
Экс-премьер Италии Массимо Д’Алема рассказал о просьбе Владимира Зеленского узнать о готовности Бразилии и Китая помочь Киеву, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Итальянский политик Массимо Д’Алема сообщил, что Владимир Зеленский попросил его выяснить, готовы ли Бразилия и Китай оказать поддержку Украине, передает RT.
Зеленский попросил его поехать в Бразилию и Пекин, чтобы узнать, могут ли президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин чем-либо помочь.
Встреча с Зеленским произошла на мероприятии, посвященном Балканам, в Тиране в феврале 2024 года. По словам Д’Алема, Зеленский выразил опасения, что в будущем США могут свернуть помощь Украине. Кроме того, он высказал недовольство надежностью европейских стран.
Д’Алема подчеркнул, что Зеленский считал эту угрозу весьма серьезной и искал возможности усилить поддержку со стороны других мировых держав.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказался принимать бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который прибыл по просьбе Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса.
Помощник президента Бразилии Селсу Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией.