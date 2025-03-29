Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского найти помощь Украине

Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского найти помощь в Бразилии

Tекст: Вера Басилая

Итальянский политик Массимо Д’Алема сообщил, что Владимир Зеленский попросил его выяснить, готовы ли Бразилия и Китай оказать поддержку Украине, передает RT.

Зеленский попросил его поехать в Бразилию и Пекин, чтобы узнать, могут ли президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин чем-либо помочь.

Встреча с Зеленским произошла на мероприятии, посвященном Балканам, в Тиране в феврале 2024 года. По словам Д’Алема, Зеленский выразил опасения, что в будущем США могут свернуть помощь Украине. Кроме того, он высказал недовольство надежностью европейских стран.

Д’Алема подчеркнул, что Зеленский считал эту угрозу весьма серьезной и искал возможности усилить поддержку со стороны других мировых держав.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отказался принимать бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который прибыл по просьбе Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса.

Помощник президента Бразилии Селсу Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией.