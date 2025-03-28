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В Госдуме предложили увеличить штрафы за прогон скота через ж/д пути в 10 раз
В Госдуме предложили увеличить штрафы за прогон скота через ж/д пути до 1 тыс. рублей
Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы одобрил поправку, увеличивающую штрафы за прогон скота через железнодорожные пути со 100 до 1 тыс. рублей для граждан, а также вводящую штрафы для должностных и юридических лиц.
Комитет по госстроительству и законодательству ГД одобрил поправку, предложенную Московской городской думой. Поправка увеличивает штрафы за нарушение правил перегона скота через железнодорожные пути. Для граждан штраф увеличится со 100 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц – со 100-300 до 3-5 тыс. рублей. Также вводится штраф для юридических лиц в размере 20-50 тыс. рублей, которого раньше не было, передает ТАСС.
Поправка обсуждалась в контексте второго чтения законопроекта об ужесточении санкций за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене. Законопроект был первоначально принят Госдумой в январе этого года и предусматривает ответственность за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора и в неустановленных местах.
Целью поправок является усиление мер безопасности на железнодорожном транспорте и предотвращение нарушений, связанных с использованием железнодорожных путей для гужевого транспорта и прогона скота. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях штрафы за нарушение железнодорожных правил составят 1,5 тыс. рублей.