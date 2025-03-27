Путин раскритиковал отсутствие модели развития Северного морского пути

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что российские ведомства ранее договаривались о создании такой модели, однако необходимые решения до сих пор не приняты, передает ТАСС.

Президент подчеркнул важность перехода от дискуссий к конкретным финансовым, управленческим и законодательным мерам. Он напомнил, что с правительством уже обсуждалась необходимость детального определения модели развития Севморпути.

Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме.

Напомним, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн.