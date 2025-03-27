Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин раскритиковал отсутствие модели развития Северного морского пути
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики указал на отсутствие детальной модели развития Северного морского пути.
Путин отметил, что российские ведомства ранее договаривались о создании такой модели, однако необходимые решения до сих пор не приняты, передает ТАСС.
Президент подчеркнул важность перехода от дискуссий к конкретным финансовым, управленческим и законодательным мерам. Он напомнил, что с правительством уже обсуждалась необходимость детального определения модели развития Севморпути.
Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме.
Напомним, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн.