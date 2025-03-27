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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 17:56 • Новости дня

    Путин раскритиковал отсутствие модели развития Северного морского пути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики указал на отсутствие детальной модели развития Северного морского пути.

    Путин отметил, что российские ведомства ранее договаривались о создании такой модели, однако необходимые решения до сих пор не приняты, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул важность перехода от дискуссий к конкретным финансовым, управленческим и законодательным мерам. Он напомнил, что с правительством уже обсуждалась необходимость детального определения модели развития Севморпути.

    Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме.

    Напомним, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из перечня компаний, к которым применяется временное управление, исключено российское дочернее предприятие Ariston, соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

    Путин своим указом отменил передачу 100% долей компании «Аристон термо Русь» компании «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь» имеет регистрацию в Ленинградской области, основным видом деятельности указано производство бытовых электроприборов.

    В 2023 году ее выручка поднялась на 5% и составила 9,436 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 12,1 раза до 33,029 млн рублей.

    Указ о передаче 100% долей компании президент России Владимир Путин подписал в апреле 2024 года.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    26 марта 2025, 22:06 • Новости дня
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, занимающему пост главы Оренбургской области, «вернуться» в Свердловскую область на должность врио губернатора.

    «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

    Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

    «Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

    Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

    Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

    На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    26 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Жить надо будущим
    Путин: Жить надо будущим
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин.

    «Главное не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было, и не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин выразил благодарность ветеранам специальной военной операции за их участие в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув значимость их примера для молодежи.

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    26 марта 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»

    Путин: К «Движению первых» присоединились 11 млн человек

    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».

    На заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи Владимир Путин подчеркнул значительный рост числа участников движения, передает ТАСС.

    Президент сообщил, что на сегодняшний день в «Движении первых» состоят 11 млн человек. Он отметил, что такое количество участников можно сравнить с «приличной армией».

    На закрытии съезда «Движения первых» в прошлом году Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту.

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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    26 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поддержал идею девизов на фасадах школ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    На заседании наблюдательного совета «Движения первых» президент Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений, передает РИА «Новости».

    Идею предложил начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, считая, что такие девизы будут способствовать развитию ответственности у молодого поколения.

    Президент отметил, что сама по себе идея достойна внимания и подчеркнул: «Все должно быть в меру, все должно быть к месту».

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи.

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    25 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Запашный предложил ввести контракты для цирковых артистов, как для спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству сообщил президенту Владимиру Путину об уходе российских артистов из цирков за границу.

    «Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов», – цитирует Запашного РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия за средства бюджета готовит артистов, но при этом не дает своим зрителям возможности получать качественные шоу.

    Директор цирка предложил внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом. Такая система должна предусматривать заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов.

    Ранее гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета предложил ввести изучение кинематографа в школьную программу.

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    25 марта 2025, 23:11 • Новости дня
    Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

    Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

    Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

    В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Президент России Владимир Путин также наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    25 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, не будут оставлены без внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

    «Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.

    Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области, разрушают церкви и объекты культурного наследия.

    «К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.

    Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.

    «Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.

    «А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что Минобороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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