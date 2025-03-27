Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину

Tекст: Александра Юдина

Европейские усилия по созданию системы безопасности для Украины перестраиваются: от отправки войск к другим альтернативам из-за политических и логистических ограничений, передает Reuters.

Как отметил один европейский дипломат: «Они отказываются от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на более разумные».

Другой добавил, что в свете нынешней ситуации и политики США отправка войск «уже не выглядит привлекательно». Украина давно требовала твердых гарантий безопасности от Запада для предотвращения новых атак со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.