Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.0 комментариев
Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину
Европейские страны пересмотрели подход к обеспечению безопасности на Украине, отказавшись от отправки войск, учитывая возникшие политические и логистические трудности, пишет Reuters.
Европейские усилия по созданию системы безопасности для Украины перестраиваются: от отправки войск к другим альтернативам из-за политических и логистических ограничений, передает Reuters.
Как отметил один европейский дипломат: «Они отказываются от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на более разумные».
Другой добавил, что в свете нынешней ситуации и политики США отправка войск «уже не выглядит привлекательно». Украина давно требовала твердых гарантий безопасности от Запада для предотвращения новых атак со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.