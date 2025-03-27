Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Путин планирует визит в Индию, подготовка к этому визиту уже ведется, передает ТАСС.

Министр сделал это заявление в рамках видеообращения к конференции Российского совета по международным делам, темой которой были двусторонние отношения между Россией и Индией.

Командующий российским отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов ранее сообщил российский и индийский флоты укрепят взаимодействие, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.

В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.