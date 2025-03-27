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    27 марта 2025, 09:49 • Новости дня

    Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента России Владимира Путина в Индию находится в процессе подготовки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Путин планирует визит в Индию, подготовка к этому визиту уже ведется, передает ТАСС.

    Министр сделал это заявление в рамках видеообращения к конференции Российского совета по международным делам, темой которой были двусторонние отношения между Россией и Индией.

    Командующий российским отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов ранее сообщил российский и индийский флоты укрепят взаимодействие, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.

    В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из перечня компаний, к которым применяется временное управление, исключено российское дочернее предприятие Ariston, соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

    Путин своим указом отменил передачу 100% долей компании «Аристон термо Русь» компании «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь» имеет регистрацию в Ленинградской области, основным видом деятельности указано производство бытовых электроприборов.

    В 2023 году ее выручка поднялась на 5% и составила 9,436 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 12,1 раза до 33,029 млн рублей.

    Указ о передаче 100% долей компании президент России Владимир Путин подписал в апреле 2024 года.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    26 марта 2025, 22:06 • Новости дня
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, занимающему пост главы Оренбургской области, «вернуться» в Свердловскую область на должность врио губернатора.

    «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

    Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

    «Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

    Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

    Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

    На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.

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    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    26 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Жить надо будущим
    Путин: Жить надо будущим
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин.

    «Главное не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было, и не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин выразил благодарность ветеранам специальной военной операции за их участие в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув значимость их примера для молодежи.

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    26 марта 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»

    Путин: К «Движению первых» присоединились 11 млн человек

    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».

    На заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи Владимир Путин подчеркнул значительный рост числа участников движения, передает ТАСС.

    Президент сообщил, что на сегодняшний день в «Движении первых» состоят 11 млн человек. Он отметил, что такое количество участников можно сравнить с «приличной армией».

    На закрытии съезда «Движения первых» в прошлом году Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту.

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    26 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поддержал идею девизов на фасадах школ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    На заседании наблюдательного совета «Движения первых» президент Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений, передает РИА «Новости».

    Идею предложил начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, считая, что такие девизы будут способствовать развитию ответственности у молодого поколения.

    Президент отметил, что сама по себе идея достойна внимания и подчеркнул: «Все должно быть в меру, все должно быть к месту».

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи.

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    26 марта 2025, 23:51 • Новости дня
    Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

    Путин встретился с Николаевым и поддержал его выдвижение главой Чувашии на новый срок

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. Путин поддержал выдвижение Николаева главой Чувашии на новый срок.

    Николаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Чувашии, передает РИА «Новости».

    Также он отчитался о том, как в регионе поставлена поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей, передает ТАСС.

    Осенью в республике должны состояться выборы главы региона. Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах, пожелав ему успехов.

    «Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, – заявил Путин. – Поэтому я желаю вам успехов».

    Путин попросил Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО, а также указал на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.

    Напомним, Путин также встретился с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым. Паслер перешел с должности главы Оренбургской области на должность врио губернатора Свердловской области. Солнцев, занимавший пост председателя правительства ДНР, стал новым главой Оренбургской области. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре.


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    26 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин назвал секрет успеха
    Путин назвал секрет успеха
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секрет успеха заключается в том, чтобы разделить его с другими, а не «над златом чахнуть», сказал президент России Владимир Путин на церемонии открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых».

    «Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься уже с молодых лет, с вашего возраста, бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы "над златом чахнуть". Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом "зачахнуть". Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими. Помогать другим, поддерживать других», – отметил глава государства, выступая на сцене Национального центра «Россия», передает ТАСС.

    По мнению Путина, в помощи своим близким – родственникам, друзьям, родному поселку или большому городу, родной стране, – человек находит себя лучше всего. «Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг "Каждый первый поможет" – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка. Я вам желаю удачи, успеха, всего самого-самого доброго. Всего хорошего!» – подытожил президент.

    Ранее Путин заявил, что главное – не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было.

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    26 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» вспомнил, как ему однажды подарили юрту.

    Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум, передает РИА «Новости».

    «Юрту дарили», – ответил Путин.

    В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.

    Ранее во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.

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    27 марта 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев

    Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции, которые «доблестно сражаются за нашу свободу и суверенитет».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул вклад Росгвардии в защиту правопорядка и безопасности граждан. Он отметил, что сотрудники Росгвардии «достойно продолжают героические ратные традиции», заложенные как в Российской империи, так и во времена СССР, в частности, «в борьбе с бандами пособников нацистов», и окрепшие в борьбе с терроризмом на Кавказе.

    Президент указал, что Росгвардия добивается значимых результатов в своей деятельности по охране важнейших объектов и коммуникаций, грузов и гуманитарных колонн, а также по контролю за оборотом оружия.

    Отдельно глава российского государства обратился к сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции. Он отметил, что они «доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках».

    «Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», – заявил он.

    Президент выразил уверенность, что приобретенный опыт послужит укреплению рядов Росгвардии и поможет еще сильнее повысить ее эффективность. Он пожелал сотрудникам ведомства «успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России».

    Напомним, в конце ноября Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции. В апреле он подписал указ, распространяющий компенсационные выплаты добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, на бойцов, заключивших контракт с Росгвардией.

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    26 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин переадресовал бойцам спецоперации благодарность за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.

    На заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова рассказала о благотворительной работе с детьми из пунктов временного размещения жителей Курской области, передает ТАСС.

    Она отметила, что одна из девочек выразила желание вернуться в Суджу, которая в это время уже была освобождена.

    Алымова добавила, что от лица всех жителей приграничья она хочет выразить благодарность президенту Владимиру Путину и бойцам за исполнение общей мечты. По ее словам, освобождение города стало важным событием для всех жителей региона.

    Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что основная благодарность должна быть адресована бойцам, которые сделали возможным возвращение жителей домой. «Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», – подчеркнул он.

    Ранее на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области.

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    26 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Путину рассказали о росте производства яблок в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в национальный центр «Россия» президенту Владимиру Путину сообщили, что в этом году каждое пятое яблоко на прилавках страны поступает из Кабардино-Балкарии.

    Путин посетил национальный центр «Россия», где ему рассказали о текущей ситуации с производством яблок в южных регионах страны. Президенту сообщили, что в этом году каждое пятое яблоко на прилавках России родом из Кабардино-Балкарии.

    «Мало еще. Надо больше», – отметил глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

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    26 марта 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поздравил две бригады и полк с присвоением звания «гвардейских»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский президент Владимир Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейская» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин поздравил командования и личные составы 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады и 89-го гвардейского саперного полка с присвоением почетного наименования «гвардейская», передает ТАСС.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в сообщении. Президент выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу бригад и полка крепкого здоровья и успехов.

    25 марта Путин подписал указы о присвоении почетного звания «гвардейская» 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде, 140-й зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаде, а также 89-му саперному полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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