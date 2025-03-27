Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.0 комментариев
Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию находится в процессе подготовки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Путин планирует визит в Индию, подготовка к этому визиту уже ведется, передает ТАСС.
Министр сделал это заявление в рамках видеообращения к конференции Российского совета по международным делам, темой которой были двусторонние отношения между Россией и Индией.
Командующий российским отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов ранее сообщил российский и индийский флоты укрепят взаимодействие, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.
В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.