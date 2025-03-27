Wildberries потребовал через суд 42 млрд рублей от компании Бакальчука

Wildberries подал иск против «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей за долги и убытки

Tекст: Вера Басилая

Онлайн-ретейлер Wildberries инициировал судебное разбирательство против компании «ВБ Девелопмент», требуя 42 млрд рублей. В объединенной компании РВБ, включающей Wildberries и Russ, заявили, что иск подан в арбитражный суд Москвы из-за неосновательного обогащения и убытков, связанных с непогашенными обязательствами и процентами за пользование чужими денежными средствами, передает ТАСС.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем компании «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук. Ранее проектная компания получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако не смогла предоставить отчетность о целевом использовании средств.

«Есть все основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию Владислава Бакальчука», – заявили в пресс-службе РВБ.

В сентябре 2024 года «РВБ» уже объявляла о намерении подать иск против «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения обязательств. Впоследствии Wildberries расторг договоры с «ВБ Девелопмент» и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь отвечает за техническое исполнение строительства логистических центров.

В результате проведенного аудита было выявлено, что «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries по более чем 60 договорам, предусматривающим ежемесячные отчеты о проделанной работе и использовании финансирования. Однако документы, подтверждающие выполнение работ, так и не были предоставлены.

Ранее Московский арбитражный суд отказал во взыскании по иску Владислава Бакальчука о признании сделок с активами Wildberries недействительными. Арбитражный суд также отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против Владислава Бакальчука и Дениса Кузнецова.

На складских комплексах Wildberries и Russ выявлены злоупотребления на сумму более 324,5 млн рублей, а в результате аудита бизнес-процессов компании заведено 925 уголовных дел.

Wildberries предъявил претензии к компании «ВБ девелопмент» из-за невыполнения обязательств по строительству логистических объектов, и их сумма увеличилась до 37 млрд рублей.