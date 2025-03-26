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Задержание главы Гагаузии Гуцул на границе объяснили запретом на выезд
Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии, была задержана в аэропорту Кишинева из-за запрета на выезд из страны, она находится под стражей на 72 часа для дальнейшего расследования, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева связано с запретом на выезд из страны, передает ТАСС. Пресс-служба прокуратуры уточнила, что этот статус был выявлен во время пограничного контроля.
По словам представителей прокуратуры, компетентные органы были немедленно уведомлены о ситуации. Гуцул была задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с прокурорами Кишинева. В настоящее время дело расследуется уполномоченными учреждениями с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, у нее изъяли паспорт и не разрешили покинуть страну. Сторонники задержанной Гуцул устроили акцию в Кишиневе. Гуцул заявляла, что власти Молдавии оказывают на нее давление, требуя отказаться от сотрудничества с Россией в обмен на включение в кабинет министров.