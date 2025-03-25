  • Новость часаЛавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
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    Запад стал аутсайдером экономического развития
    Дробницкий: Враги Трампа воспользуются скандалом с «секретным чатом»
    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ
    Десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    Россия поддержала восстановление Черноморской инициативы
    Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить миротворцев на Украину
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    Bloomberg: Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 14:20 • Новости дня

    Политолог назвал администрацию Британии «абсолютно безликой»

    Политолог Корнилов назвал администрацию Британии «абсолютно безликой»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политический обозреватель Владимир Корнилов выразил мнение, что власти Британии втайне составляют планы, надеясь перехитрить всех.

    Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik дал оценку действующей администрации Британии. Корнилов охарактеризовал ее как «абсолютно безликую», указав на то, что британские власти действуют незаметно, стремясь перехитрить оппонентов.

    «Они под ковром верстают какие-то планы, думая, что всех перехитрят», – подчеркнул обозреватель.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, отметив опасность таких утверждений. Она также обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, которая стала характерной чертой британской короны.

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (13)
    25 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе

    Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России

    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.

    Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.

    Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.

    Коментарии (26)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    25 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России, несмотря на все возможные последствия для Тбилиси, заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Информацию об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

    «Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: "Ну и что?"» – отметил председатель парламента Грузии.

    «Вот эти слова: "Ну и что?", они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиатом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

    Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

    «Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее».

    «На закрытых встречах эти месседжи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

    Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

    Коментарии (4)
    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту спецпосланника Стивена Уиткоффа, подчеркнув его успехи в дипломатии и отметив недовольство критиков.

    Вэнс в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) высказался в поддержку Уиткоффа, который подвергся критике за свои высказывания об Украине. Вэнс отметил: «Стив Уиткофф – отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.

    Напомним, в пятницу Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.

    Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

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    25 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах

    Bloomberg: Трамп заявлением о «вторичных тарифах» изобрел новое оружие в торговых войнах

    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил новый инструмент в торговых войнах, пригрозив внедрением «вторичных тарифов» в 25% на страны, покупающие нефть у Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

    Трамп предложил ввести так называемые «вторичные тарифы» в размере 25% на страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы. Подобная мера направлена на усиление экономического давления на Венесуэлу в связи с миграционной политикой и предполагаемой отправкой преступников в США, сообщает Bloomberg.

    Президент США в своей публикации на Truth Social заявил, что, начиная с 2 апреля, госсекретарь США Марко Рубио будет решать, применять ли такие тарифы против стран-импортеров венесуэльской нефти. В опубликованном указе упоминается Китай как одна из основных стран, на которые могут быть наложены эти тарифы.

    Эксперты указывают, что Трамп использует тарифы как альтернативу финансовым санкциям, считая их более эффективным инструментом давления на иностранные государства. Ранее он высказывался о том, что санкции могут подорвать экономическую мощь доллара. Тарифы, по мнению американского лидера, дают возможность регулировать степень давления в зависимости от реакции стран на политику США.

    Критики указывают на возможные сложности в реализации этого подхода и предполагают, что он может привести к росту напряженности в отношениях с Венесуэлой и другими странами. Однако сторонники Трампа считают, что тарифы могут стать эффективным инструментом экономической дипломатии, увеличивая доходы бюджета США за счет повышения пошлин на импорт.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Сообщалось, что США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

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    25 марта 2025, 07:00 • Новости дня
    Эксперт: Европейскому автопрому для возвращения в Россию придется снижать цены

    Эксперт: Для возвращения на рынок России европейский автопром будет вынужден демпинговать

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские автопроизводители могут использовать тактику демпинга для укрепления позиций на российском рынке, что приведет к снижению цен и усилению конкуренции с китайскими производителями.

    Как сообщает ТАСС, научный сотрудник Института Гайдара Дмитрий Евдокимов заявил, что возвращение европейских автопроизводителей на российский рынок может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой и демпингом.

    «Возвращение европейских брендов, помимо роста ассортимента и конкуренции, может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой за клиента. Что это означает для покупателей? Снижение цен на европейские модели. Чтобы вернуть рынок, бренды могут использовать тактику демпинга», – спрогнозировал Евдокимов.

    Эксперт также отметил, что возвращение европейских брендов может усилить конкуренцию среди китайских производителей, которые будут вынуждены либо улучшать качество продукции, либо снижать цены. Конкуренция может также привести к улучшению уровня гарантийного и постгарантийного обслуживания, что в настоящее время является проблемной зоной у китайских производителей.

    При этом Евдокимов подчеркнул, что быстрое возвращение немецких автопроизводителей в Россию маловероятно из-за высоких затрат. Необходимость выкупа производственных мощностей или строительства новых заводов, а также необходимость уверенности в стабильности инвестиционного климата, являются основными преградами на пути возвращения. Даже в случае снятия всех ограничений, процесс восстановления производства и дистрибуции может занять несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, а для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел».

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил разработать стратегию для возвращения западных компаний на российский рынок без табуирования этой возможности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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