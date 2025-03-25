По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Политолог назвал администрацию Британии «абсолютно безликой»
Политолог Корнилов назвал администрацию Британии «абсолютно безликой»
Политический обозреватель Владимир Корнилов выразил мнение, что власти Британии втайне составляют планы, надеясь перехитрить всех.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik дал оценку действующей администрации Британии. Корнилов охарактеризовал ее как «абсолютно безликую», указав на то, что британские власти действуют незаметно, стремясь перехитрить оппонентов.
«Они под ковром верстают какие-то планы, думая, что всех перехитрят», – подчеркнул обозреватель.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, отметив опасность таких утверждений. Она также обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, которая стала характерной чертой британской короны.