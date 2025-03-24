Экс-владелец патронного завода в Подмосковье заочно осужден на 15 лет колонии

Экс-владелец патронного завода в Подмосковье Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам колонии

Tекст: Антон Антонов

Как пишет «Коммерсант», заочный процесс над 61-летним Портильей-Суминым, который находится международном розыске, проходил в Московском областном суде в закрытом режиме и растянулся на три с половиной года.

Судебное заседание завершилось вынесением приговора, по которому Портилья-Сумин признан виновным в организации крупного и особо крупного мошенничеств, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве. Однако он освобожден от наказания за фальсификацию из-за истечения сроков давности.

Расследование против Портильи-Сумина вели еще в 2002 году в связи с банкротством Климовского завода. Выяснилось, что Портилья-Сумин и его сообщники завладели предприятием через фиктивное банкротство, представив поддельные документы. Однако до уголовного преследования бизнесмена тогда дело не дошло.

В 2014 году дело было «реанимировано», материалы расследования были переданы в следственные органы, что привело к возбуждению новых уголовных дел. Несколько сообщников Портильи-Сумина ранее были осуждены и получили сроки от полутора до двух с половиной лет, но освобождены из-за уже отбытого под арестом времени.

Портилья-Сумин, являющийся гражданином Мексики, скрывается за границей и объявлен в международный розыск. Кроме него, в розыске находится бывший акционер КСПЗ Борис Краснов, также обвиняемый в махинациях с акциями завода.

Его мать Валентина Сумина-Кузнецова была замужем за советником по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР Мануэлем Портильей-Кеведо. Семья жила в США, в 1982 году вернулась в Москву.

Первый срок Хорхе Портилья-Сумин получил в 1986 году за убийство в Москве подавшего на развод отчима и его домработницы. Его осудили на 14 лет колонии усиленного режима, срок он отбывал в Грузии, где познакомился с ворами в законе Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани. Освобожден по по амнистии в 1993 году, вернулся в США, по протекции Иоселиани и Китовани, занявших высокие посты в руководстве Грузии, представлял интересы ее властей. В Россию Хорхе Портилья-Сумин приехал в начале 2000-х годов.