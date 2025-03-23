Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.11 комментариев
Астраханская область пострадала от атаки БПЛА
БПЛА повредили жилое здание и автомобиль в Астраханской области
В Астраханской области в результате атаки беспилотников пострадали жилое здание и автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
По его словам, в Астраханской области произошло повреждение жилого здания и автомобиля в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Бабушкин сообщил об атаке дронов в северной части области. Он отметил, что службы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали в штатном режиме.
Министерство обороны России подтвердило нейтрализацию 20 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Ростовскую область погиб человек, женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область, а ребенок пострадал при ударе дрона ВСУ по дому в Горловке.