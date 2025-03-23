Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
В результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб человек
Машина загорелась в результате атаки БПЛА, погиб человек, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Автомобиль был атакован беспилотником на трассе Морозовск – Цимлянск. В результате атаки БПЛА машина загорелась. «В машине погиб человек», – говорится в сообщении. Как указал Слюсарь в Telegram, пока установить личность жертвы атаки БПЛА не удалось.
Напомним, в Курской области из-за атаки БПЛА загорелась хозпостройка в поселке Конышевка, женщина получила ожоги.