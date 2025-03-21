Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.13 комментариев
Росмолодежь представила новые проекты для молодых предпринимателей
В Национальном центре «Россия» прошла презентация сезона проектов для молодых предпринимателей, где Росмолодежь представила новые названия направлений и перспективы для молодежи.
На мероприятии команда Росмолодежи представила новые направления: Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи, которые пришли на смену Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров выступил перед участниками, подчеркнув роль национальных проектов «Молодежь и дети» и «Кадры», направленных на профессиональное развитие молодых талантов. Он также анонсировал изменения в названиях направлений, отметив их значимость для поддержки молодежи.
Презентация включала панельные дискуссии, встречи с предпринимателями и мастер-классы. Публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин провел церемонию открытия, представив новые возможности для молодых специалистов. В рамках программы школьники примут участие во Всероссийском предпринимательском уроке и профориентационном дне, чтобы познакомиться с бизнесом и выбрать будущее направление карьеры.
Руководитель направлений Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи Дмитрий Литвин отметил, что в рамках презентации прошло первое заседание экспертного совета Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства.
«В свете изменений в закон о молодежной политике экспертный совет играет особую роль как площадка для разработки стратегии развития молодежного предпринимательства, консолидации опыта и ресурсов всех участников системы. Кроме того, на событии подписаны соглашения о партнерстве с Агентством стратегических инициатив, "Школой экспорта" Российского экспортного центра, Ассоциацией женщин предпринимателей "Бизнес-леди"», – сообщил он.
Для поддержки социальных инициатив молодых предпринимателей будут организованы акселераторы и премия «Молодой предприниматель России». На мероприятии выступил основатель консалтинговой компании и автор благотворительного проекта для школьников Михаил Гребенюк.
Более 20 предпринимателей представили свою продукцию на «Маркет молодых». Компании-партнеры, такие как Сбер и Росатом, провели квизы и карьерные консультации. Участники мероприятия получили информацию о возможностях профессионального роста и предпринимательства через стенды Росмолодежи и ее партнеров.