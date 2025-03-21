Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.11 комментариев
В Ханты-Мансийске обсудили сохранение культурного наследия малочисленных народов России
В Ханты-Мансийске стартовал десятый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России», посвященный сохранению исторической памяти и культурному взаимодействию.
На форуме собрались представители власти, общественных организаций, сенаторы, депутаты Госдумы и эксперты в области культуры и образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой мероприятия стало сохранение исторической памяти и межнациональное культурное взаимодействие, что является важным аспектом устойчивого развития муниципалитетов.
На площадках форума в формате круглых столов и стратегических сессий участники обсуждали сохранение культурного наследия России, создание муниципальных программ для поддержки коренных малочисленных народов и стандарты увековечивания памяти о героях. Особое внимание уделялось вопросам финансирования и экономической интеграции объектов культурного наследия.
Спикеры также представили оценку эффективности реализации культурной политики в муниципалитетах, обсудили организацию культурно-образовательных мероприятий для передачи традиционных ценностей молодому поколению и популяризацию российского культурного наследия за рубежом.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев поделился опытом создания единого музейно-краеведческого пространства, которое было признано международным сообществом уникальным примером сохранения национальной культуры и традиций.
Второй день форума предполагает выездные сессии с посещением объектов культурного наследия. Итоги форума будут представлены в апреле на II Всероссийском форуме в Москве, организатором которого выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента России.