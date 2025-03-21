В Ханты-Мансийске обсудили сохранение культурного наследия малочисленных народов России

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме собрались представители власти, общественных организаций, сенаторы, депутаты Госдумы и эксперты в области культуры и образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой мероприятия стало сохранение исторической памяти и межнациональное культурное взаимодействие, что является важным аспектом устойчивого развития муниципалитетов.

На площадках форума в формате круглых столов и стратегических сессий участники обсуждали сохранение культурного наследия России, создание муниципальных программ для поддержки коренных малочисленных народов и стандарты увековечивания памяти о героях. Особое внимание уделялось вопросам финансирования и экономической интеграции объектов культурного наследия.

Спикеры также представили оценку эффективности реализации культурной политики в муниципалитетах, обсудили организацию культурно-образовательных мероприятий для передачи традиционных ценностей молодому поколению и популяризацию российского культурного наследия за рубежом.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поделился опытом создания единого музейно-краеведческого пространства, которое было признано международным сообществом уникальным примером сохранения национальной культуры и традиций.

Второй день форума предполагает выездные сессии с посещением объектов культурного наследия. Итоги форума будут представлены в апреле на II Всероссийском форуме в Москве, организатором которого выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента России.