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    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

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    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    19 комментариев
    2 марта 2025, 13:25 • Новости дня

    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения

    Политолог Ткаченко: Макрон использует Киев и вопросы безопасности для лидерства в объединенной Европе

    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Париж инициирует широкое обсуждение роста военных расходов европейскими странами якобы для защиты региона и Киева от Москвы. Но в этом проекте Брюссель будет учитывать не украинские, а собственные интересы в случае потенциальной утраты «зонтика» США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о выделении сотен миллиардов евро на безопасность.

    «Судя по всему, президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду согласованные действия по повышению военных расходов до 3%. Кроме того, сейчас в Европе у каждой страны свои военные стандарты, поэтому французский лидер предполагает снятие всех барьеров для создания общеевропейских вооружений в рамках трансграничного госзаказа», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Также это заявление можно считать приглашением к обсуждению для Италии, Испании и Португалии, которые выступают против пересчета оборонных расходов и ратуют за то, чтобы Берлин или Париж сами выпускали облигации для заимствований на рынке и выпускали оружие», – продолжил собеседник.

    «Тут важна и политическая составляющая. Вся внешняя политика Макрона строится на том, что он будет лидером объединенной Европы против «российской угрозы». Соответственно, он не сможет в риторике признать поражение Украины. Но на самом деле Киев в этом концепте общеевропейской архитектуры безопасности мало учитывается», – указал аналитик.

    «Украине будут какие-то отдельные поставки вооружений, но в любом случае Европа сейчас думает о своей безопасности после потенциальной утраты «зонтика» США, а не о Киеве», – заметил спикер.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности, сообщает РБК.

    «Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – сказал он.

    Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились, «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

    Ранее президент Франции заявлял, что «странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», и призывал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

    В свою очередь бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование из-за разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно поддержки Киева. Ставридис допустил формирование новой структуры – Организации европейского договора.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе», и разбиралась, какое военное будущее ждет Европу без поддержки США.

    27 февраля 2025, 19:38 • Новости дня
    Захарова обвинила главу Минобороны Франции в расизме

    Захарова осудила Лекорню за утверждение о славянских и чеченских сетях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мария Захарова выразила негодование по поводу заявлений главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о возможной причастности России к подготовке терактов через этнические сети.

    Дипломат отметила, что подобные высказывания пограничны с расизмом и вызывают отвращение.

    «Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что заявления Лекорню о якобы существующих этнических сетях для проведения террористических акций на французской территории выходят за рамки обычной антироссийской риторики.

    Захарова выразила обеспокоенность стремлением возложить ответственность за несуществующие террористические преступления на этнические группы, разжигая межнациональную рознь. Она также задала вопрос Лекорню о том, что он подразумевает под «славянскими сетями» и кого конкретно имеет в виду.

    По мнению Захаровой, тесное общение с режимом в Киеве могло повлиять на Лекорню, внедряя в его сознание их идеологию. Она считает, что такие высказывания неприемлемы для министра обороны.

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    28 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Макрон заявил на совместной пресс-конференции с португальским премьером Луишем Монтенегру, что отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта был ошибкой, передает РИА «Новости». Трансляцию его выступления вел  YouTube-канал Елисейского дворца.

    «Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – «никаких войск никогда на украинской земле», – заявил президент Франции.

    По словам Макрона, Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта. Участие в военных действиях противоречило бы этому подходу, однако год назад Европе пришлось начать следовать принципу «стратегической двусмысленности».

    Макрон также подчеркнул важность предоставления Украине необходимой помощи для обороны. «Сегодня мы должны сделать две вещи: гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны», – заявил он.

    Также он отметил, что необходимо предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел преждевременной дискуссию о возможной отправке европейских военных на Украину.

    Сообщалось, что президент США и премьер Британии Кир Стармер планируют обсудить отправку иностранных войск на Украину.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    27 февраля 2025, 19:54 • Новости дня
    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома

    Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения

    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

    Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.

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    28 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США

    Макрон призвал страны ЕС противостоять «вассализации» в отношениях с США и усилить сплоченность

    Макрон призвал ЕС отказаться от «вассализации» в отношениях с США
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза отказаться от подчиненной роли в отношениях с США и стать более сплоченными и сильными, чем когда-либо.

    В ходе двухдневного визита в Португалию президент Франции заявил о необходимости для стран Европейского союза отказаться от так называемой счастливой вассализации в отношениях с США, сообщает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны восстановить стремление к риску, амбициям и мощи.

    Перед аудиторией он отметил, что считает критически важным для Европейского союза принимать самостоятельные и осознанные решения в таких областях, как технологии, промышленность и оборона.

    По мнению французского лидера, эти меры помогут странам ЕС стать более сильными и сплоченными, чем когда-либо. Французский президент также выразил уверенность, что ЕС должен стремиться к управлению глобальными изменениями, а не быть их объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

    Напомним, Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации США по конфликту на Украине.

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эммануэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям.

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    1 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов

    Минобороны Украины предложило Франции создавать оружие на средства от замороженных активов России

    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов, сообщило украинское военное ведомство.

    Минобороны Украины предложило Франции создать совместные предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    Инициатива предусматривает финансирование таких проектов за счет процентов от замороженных активов России. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев отметил, что ВСУ нуждаются в системах ПВО и ПРО, ракетах-перехватчиках, тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

    По его словам, это предложение направлено на удовлетворение критических потребностей украинской армии. ЕС.

    Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.

    Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    1 марта 2025, 23:27 • Новости дня
    Макрон сообщил о многомиллиардном финансирование для Украины

    Макрон заявил, что на саммите 6 марта ЕС одобрит предоставление Украине сотен миллиардов евро

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен миллиардов евро, чтобы усилить поддержку этой страны и обеспечить безопасность Европы.

    Как передает ТАСС, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о вероятности одобрения на предстоящем саммите ЕС многомиллиардного финансирования для Украины. Выделенные средства могут составить сотни миллиардов евро и направлены на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности. Макрон подчеркнул значимость саммита, отметив, что архитектура европейской безопасности требует долговременных усилий и тесного сотрудничества с США.

    Французский лидер отметил, что поддержка Украины и укрепление безопасности в Европе займут годы. Он добавил, что в краткосрочной перспективе важно сохранить поддержку США, чтобы обеспечить стабильность региона. Макрон также прокомментировал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав к спокойствию и дипломатическому решению конфликтов.

    28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом. Во время встречи между ними возникла перепалка, в которой Трамп выразил недовольство отношением Зеленского к США. Вице-президент Джей Ди Вэнс также указал на недостаточную благодарность Киева за американскую помощь. Пресс-конференция и подписание соглашения о полезных ископаемых были отменены. В соцсети Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании мирно урегулировать украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы EFF, что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    27 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе, сообщил генконсул Станислав Оранский.

    «Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».

    Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».

    «Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.

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    28 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Британия выразила надежду на участие 18 стран в саммите по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В саммите по Украине в Великобритании в воскресенье могут принять участие представители 18 стран, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Стармер подчеркнул, что Британия активно сотрудничает с другими европейскими странами, включая Францию, а также с НАТО в вопросах, касающихся Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии пройдет саммит европейских лидеров по конфликту на Украине. Франция также провела неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

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    2 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Макрон заявил об усилении Франции через ядерный зонтик над Европой

    Эмманюэль Макрон предложил ядерный зонтик для Европы для укрепления позиции Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой, что, по его мнению, сделает Францию сильнее на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью воскресным газетам заявил, что создание французского ядерного зонтика над Европой укрепит позиции Франции, передает ТАСС. Макрон отметил, что европейские страны не могут больше полагаться на американские силы ядерного сдерживания и нуждаются в стратегическом диалоге с Францией. Он подчеркнул, что это поспособствует укреплению страны и континента в целом.

    Le Parisien Dimanche процитировала Макрона: «У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее».

    Газета Le Journal du Dimanche также отметила, что президент считает, что настал момент для стратегического пробуждения Европы. Это связано с тем, что среди европейских стран царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США.

    Le Journal du Dimanche добавила, что Макрон согласен с позицией кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который поддерживает идею создания автономной европейской обороноспособности вместо зависимости от НАТО.

    Ранее Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции «Национальное объединение», и бывший еврокомиссар Тьерри Бретон выразили несогласие с идеей делиться французским ядерным арсеналом, считая, что Париж не должен этого делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен заявила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», заявил, что Макрон очень хорош для современной Европы именно потому, что его невозможно было представить у руля власти во времена значимости Старого Света в мировых делах.

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    28 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Мерц предложил ФРГ полагаться на Францию в ядерном сдерживании

    Мерц предложил Германии рассмотреть Францию для ядерного сдерживания

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung предложил Германии рассмотреть возможность полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, помимо традиционной опоры на США. Мерц подчеркнул, что идея о совместном ядерном зонтике для Европы не нова и восходит к ядерной доктрине Франции, разработанной в 1960-х годах при президенте Шарле де Голле.

    В нынешних изменившихся геополитических условиях, по мнению Мерца, пришло время вновь обсудить этот вопрос, передает ТАСС.

    Мерц также выразил намерение поднять тему участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также на уровне Европейского Союза и НАТО.

    Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.

    Этот ядерный маневр Франции в Европе заставляет задуматься.

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    27 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Россия потребовала от Франции усилить защиту загранучреждений

    Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность российских загранучреждений

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство потребовало от Франции обеспечить безопасность загранучреждений на фоне приговора за нападение на генконсульство в Марселе, назвав приговор в восемь месяцев домашнего ареста чрезмерно мягким, следует из сообщения дипведомства.

    Российское посольство в Париже обратилось к французским властям с требованием принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений на территории Франции. Это обращение было сделано после того, как уголовный суд Марселя вынес приговор в отношении лиц, совершивших нападение на генконсульство России, передает передает РИА «Новости».

    Суд приговорил обвиняемых к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Однако российская сторона осталась недовольна мягкостью приговора и потребовала соблюдения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, а также Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

    Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подчеркнул, что российская сторона возмущена мягкостью приговора, вынесенного французам, совершившим нападение на генконсульство. Генконсульство планирует подать иск в административный суд Марселя против двух нападавших, а рассмотрение назначено на 23 января 2026 года. Оранский также отметил террористическую составляющую нападения.

    Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в этом нападении.

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

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    2 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    Песков: Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Владимиром Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    По словам Пескова, Макрон уже ранее выражал готовность к диалогу с Путиным, однако на практике это ничем не подкреплялось, передает РИА «Новости».

    В интервью тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину Песков также отметил, что Франция в последнее время занимала позицию, поддерживающую продолжение конфликта на Украине любыми средствами. Он подчеркнул, что это заявление связано с периодическими обещаниями Макрона позвонить Путину, что так и не было реализовано. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина. Интервью было записано 26 февраля.

    Кроме того, Песков добавил, что время покажет, как изменится позиция Европейского союза. Он указал на важность контактов ЕС с США и новой динамики в российско-американских отношениях, которые могут повлиять на европейскую политику в будущем.

    Накануне Эммануэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Напомним, Белый дом выразил надежду на скорую встречу президента США с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Песков сообщил, что американский лидер проявляет готовность слышать собеседников.

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    1 марта 2025, 17:31 • Новости дня
    Ле Пен выступила против передачи другим странам ядерного арсенала Франции

    Марин Ле Пен раскритиковала идею Макрона о создании европейских ядерных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо, заявила лидер фракции французской партии «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом, она отметила, что силы ядерного сдерживания должны оставаться за Францией и ни в коем случае не должны передаваться кому-либо, передает ТАСС.

    Таким образом, Ле Пен прокомментировала идею президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию о создании общеевропейских ядерных сил.

    В эфире телеканала BFMTV она выразила обеспокоенность тем, что Франция оказалась исключена из переговоров по украинскому урегулированию, и подчеркнула, что ее огорчает отсутствие сильного и независимого французского голоса.

    Она также заявила, что рассматривает Париж как потенциального игрока, способного сыграть положительную роль в процессе, который сейчас происходит в Европе. Ле Пен указала, что народы Европы сейчас разделены: одни хотят продолжения конфликта, другие стремятся к миру. Она подчеркнула свою поддержку политикам, которые добиваются мира любой ценой.

    Кроме того, Ле Пен прокомментировала недавнюю перепалку между президентом США и Владимиром Зеленским, заявив, что «не видит в этом ничего необычного». Она отметила, что резкие высказывания в политике – это нормально и выразила надежду, что этот инцидент станет первым шагом на пути к миру.

    Ранее лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    До этого сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил несогласие с размещением французских истребителей с ядерным оружием на территории Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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    1 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

    Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

    Tекст: Мария Иванова

    По состоянию на 1 февраля число заключенных в тюрьмах Франции достигло рекордных 81 599 человек, что превышает максимальную загруженность системы на 19 тыс. мест; в ряде учреждений заполненность превышает 200%, что вынуждает тысячи людей спать на полу на матрасах.

    Во французских тюрьмах на 1 февраля находилось 81 599 заключенных,передает РИА «Новости». Это число значительно превышает емкость пенитенциарной системы страны, которая рассчитана на 62 363 места. Таким образом, общая загруженность тюрем составила 130,8%, а в отдельных учреждениях она превышает 200%, что вынуждает 4,49 тыс. человек спать на  полу на матрасах. В следственных изоляторах загруженность достигла 158,9%.

    В предыдущий раз рекордное число заключенных впервые было зафиксировано 1 ноября 2024 года, когда их количество составило 80 130. С тех пор количество заключенных продолжало расти, за исключением небольшого снижения в январе этого года.

    Согласно исследованию Совета Европы, опубликованному в июне, Франция занимает третье место в Европе по переполненности тюрем, уступая только Кипру и Румынии. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал Францию за плохие условия содержания заключенных, в частности, из-за перенаселенности и отсутствия мер по исправлению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Британия решила освободить досрочно 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем. В ноябре сообщалось, что более 2,8 тыс. заключенных в Британии были освобождены досрочно ранее, однако 73% из них снова оказались в тюрьмах за новые преступления, писала The Times.

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